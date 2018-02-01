لجنة لمراجعة أوضاع المصاعد بالمصالح الحكومية في محافظة المنيا





المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، أنه أصدر توجيهاته بمراجعة كل عقود الصيانة الخاصة بعمل المصاعد بجميع المصالح الحكومية، حرصًا علي أرواح الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.