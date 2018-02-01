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لجنة لمراجعة أوضاع المصاعد بالمصالح الحكومية في محافظة المنيا

الخميس، 01 فبراير 2018 10:58 م
لجنة لمراجعة أوضاع المصاعد بالمصالح الحكومية في محافظة المنيا عصام البديوى محافظ المنيا


المنيا-حسن عبد الغفار
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أكد اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، أنه أصدر توجيهاته بمراجعة كل عقود الصيانة الخاصة بعمل المصاعد بجميع المصالح الحكومية، حرصًا علي أرواح الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.
 
وقال المحافظ إن هناك لجنة لمتابعة حالة المصاعد حيث تم تطوير وإحلال وتجديد 3 مصاعد بمجمع المصالح الحكومية بمدينة المنيا مع التأكيد علي المرور علي باقي المصالح الحكومية حرصًا علي سلامة العاملين والمترددين عليها.
 
وأضاف أنه وجه إدارة المصاعد بالديوان العام بمراجعة جميع التراخيص الخاصة بالمصاعد الخاصة بالعقارات السكنية والخدمية للالتزام بجميع الشروط وعوامل السلامة والأمان.

 


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