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لافروف: أرى تشابها للتسوية فى ليبيا مع مؤتمر سوتشى حول سوريا

الخميس، 01 فبراير 2018 04:50 م
لافروف: أرى تشابها للتسوية فى ليبيا مع مؤتمر سوتشى حول سوريا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


موسكو (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن روسيا تؤيد جهود المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، مشيرا إلى أن هناك تشابها بين جهود المصالحة فى ليبيا ومؤتمر سوتشى للحوار السورى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم الإخبارية" عن لافروف قوله ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى انجيلينو ألفانو فى موسكو ـ إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد سلامة يطرح أفكارا صائبة حول المصالحة والوحدة الوطنية فى ليبيا ، مؤكدا أن موسكو تؤيد هذه الأفكار مثل أغلبية الدول.

وحول إمكانية عقد مؤتمر حول ليبيا على غرار مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى ، قال لافروف " نعم ، أرى بعض التشابه مع المؤتمر الذى عقد فى سوتشى ، إن كل شيء سيتوقف على الاتفاقات التى سيتم التوصل إليها فى ليبيا ، والأهم هو نبذ محاولات الرهان على طرف واحد فى ليبيا وتهميش بقية الأطراف ، الأمر الذى كان سائدا فى المراحل الأولى من عملية التسوية".

وأشار إلى أن بلاده منذ بداية تدعو إلى الحوار الوطنى من أجل التحرك نحو تجاوز الوضع غير المقبول فى ليبيا، التى دمرها عدوان الناتو المخالف للقانون ولقرار مجلس الأمن الدولى.

وقال " لقد تحولت ليبيا إلى منطقة عبور للمسلحين المتجهين إلى منطقة الصحراء والساحل وتهريب السلاح وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا ، ما تسبب بمشاكل ضخمة لكثير من الدول الأوروبية ومنها إيطاليا".

ومن جانبه ، صرح وزير الخارجية الإيطالى انجيلينو ألفانو بأن جهود المبعوث الأممى غسان سلامة ستسمح بالاقتراب من إتمام العملية الانتقالية فى ليبيا ، مؤكدا أن إيطاليا وروسيا والمجتمع الدولى يجمعون على دعم جهود سلامة.

وأضاف ألفانو " إن وضع خطة أعمال دقيقة للتسوية الليبية يمكن اعتباره المهمة الرئيسية فى عام 2018 فيما يخص التسوية". 


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