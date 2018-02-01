كل ما تريد معرفته عن برنامج الحاضنات التكنولوجية بمركز الإبداع





كتبت: هبة السيد

أطلق مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TIEC، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، برنامج الحاضنات الافتراضية كجزء من مجهوداته للتوسع فى توفير خدمات الحاضنات لتصل إلى جميع المحافظات، ويقدم المركز العديد من الخدمات الفنية والدعم المحترف لرائدى الأعمال، وكان قد تم إنشاء مركز الإبداع فى سبتمبر 2010 .

- ما هى الحاضنات التكنولوجية بمركز الإبداع؟

هى باقة احتضان متكاملة للفرق أصحاب المشاريع والشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبإمكان فرق العمل والشركات الناشئة التقديم للانضمام لإحدى مراكز الحاضنات، التابعة لمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، خلال أى وقت من السنة، حيث يتم تقييم الاستمارات المقدمة بشكل دورى كل ثلاثة أشهر، وترسل دعوات للفرق المقبولة بصفة مبدئية لطرح أفكارهم، والفرق التى تجتاز الطرح يتم احتضانها فى أحد مراكز الحاضنات التكنولوجية التابعة للمركز لمدة عام.

- كيف يتم التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية بمركز الإبداع؟

يتم التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية طوال العام من خلال الموقع الإلكترونى فقط فى مسابقة Start IT ، ويتم التقييم خلال ثلاثة أشهر على عدة مراحل، وهي مسابقة قومية لخطط الأعمال تستهدف رواد الأعمال القادرون على تحويل أفكارهم إلى مشاريع فعلية، ويقدم للفائزين فرصة لاحتضان مشاريعهم فى إحدى مراكز الحاضنات التابعة لمركز الإبداع، ضمن مزايا أخرى أو يمكن لرواد الأعمال اصحاب المشروعات التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية الافتراضية.

- ما هى تفاصيل المسابقة الخاصة بالتقدم لبرنامج الحضانات؟

تستهدف المسابقة تشجيع وزيادة الوعى بريادة الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأهيل المرشحين المحتملين للاحتضان ونشر برنامج حاضنات متكامل، ونشر شبكه من المرشدين والموجهين لرواد الأعمال، وتبلغ فترة الاحتضان عاماً واحدا وتتكون باقة الاحتضان من خدمات عينية تصل إلى 180 ألف جنيه مصرى فى صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة حاسب آلى وخدمات تسويقيه، مكان للعمل مزودة بالأثاث الأساسى وتوصيلات الانترنت، البرامج الأساسية وأدوات أجهزة الحاسب خلال فترة الاحتضان، و توفير مرشدين فنيين وموجهين.

- كيف يتم التقدم لبرنامج الحضانات التكنولوجية؟

على المتقدمين قبول شروط مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وفتح حساب الدخول لإستخدامه فيما بعد لإجراء أى تعديلات على معلومات التقديم المقدمة، و تقديم الطلب وخطة العمل.

- ما هى معايير الاختيار؟

تقييم الأفكار يتم بناء على معاييرأهمها أن تكون الفكرة المقدمة قائمة على أساس مرتبط بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يجب أن تكون الفكرة أصلية وجديدة وتقدم حلول لأى من تحديات السوق أو الصناعة، فضلا عن إمكانية تطبيق إذ يجب أن تكون مدعومة بنموذج عملى/تجريبى حيث يتم استبعاد أى أفكار خيالية.

كما يجب أن تكون الفكرة موضوعة ومبلورة وتحت رعاية رواد أعمال شباب أو من لديهم ملكات عملية وأن تحل مشكلة فعلية اذ يجب أن تقدم الفكرة حل أذكى أو أرخص أو متقدم أو أفضل لأى مشكلة فعلية بالسوق من الحلول القائمة أو حل مشكلة أو الوفاء بحاجة مستقبلية، ايضا أن تكون الفكرة ذات حافز تجارى ومدعومة برؤية واضحة حول كيفية اختراق السوق أو الأسواق المستهدفة وكيفية نموها وأن تكون الفكرة ذات جدوه اقتصادية من حيث الاستمرار و جذب استثمارات، و تبلغ درجة النجاح في خطة العمل والتعريف بأفكار جديدة نحو 75%.

- ما هى أهداف مركز الإبداع وريادة الأعمال؟

يهدف المركز إلى زيادة الوعى المجتمعى بأهمية ريادة الأعمال فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيل أكبر عدد من المبدعين للالتحاق ببرنامج حاضنة الأعمال التكنولوجية المقدمة من المركز ووصول الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين والتوسع فى بناء مجتمع المرشدين فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا ة وتطوير شبكه محليه وإقليميه ودوليه من الجهات المعنية لدعم برنامج حاضنات الأعمال التكنولوجية المقدمة من المركز.