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قيادات فتح تدعو حماس لسرعة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة

الخميس، 01 فبراير 2018 05:56 م
قيادات فتح تدعو حماس لسرعة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة قيادات حركة فتح


غزة (أ ف ب)
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دعا فايز ابو عيطة القيادى فى حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطينى محمود عباس قيادات حركة حماس إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بكل تفاصيلها"، معتبرا أن "تحقيق المصالحة ضرورة ملحة لإنهاء معاناة شعبنا فى قطاع غزة لأن الوضع فى غزة لم يعد يحتمل مع وجود كوارث حقيقية".

وأضاف "الأوضاع السياسية تتطلب أكثر من أى وقت مضى انجاز المصالحة للتصدى للتحديات الماثلة أمام القضية وخاصة قضية القدس وسياسة الابتزاز التى تمارسها الولايات المتحدة على القيادة السياسية".

ومن جهته، اتهم باسم نعيم القيادى فى حماس الحكومة الفلسطينية بـ"التراجع من دون أسباب توضيحية" فى ما يتعلق بمعالجة قضية الموظفين فى غزة و"إنهاء الانقسام على الأقل على المستوى الإدارى".

وأكد أن "حماس التزمت بتذليل أى عقبات "، لافتا إلى اجراء "اتصالات مع مصر لارجاع دورها كراع".

ويهدف اتفاق المصالحة خصوصا الى انتقال السلطة فى قطاع غزة المحاصر من حركة يرفض جزء من الاسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا. 


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