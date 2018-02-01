قومى المرأة بالمنوفية ينظم مؤتمرا لتوعية السيدات بالمشاركة فى الانتخابات

نظم المجلس القومى بالمنوفية مؤتمرًا تحت عنوان "صوتك لمصر بكره" بمركز شباب الباجور تحت رعاية الدكتور أيمن مختار السكرتير العام المحافظة، ومنى المليجى مقررة المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية .

وشارك بالمؤتمر الدكتور فرحات عبدالسيد أستاذ علم الاجتماع الريفى بجامعة المنوفية، ورد عدلى وإيناس محى الدين عضوات المجلس القومى للمرأة ونائب رئيس مدينة الباجور ومدير الإدارة الزراعية وبحضور 450 من سيدات ورجال مركز الباجور.

وقال الدكتور فرحات عبدالسيد: "لسنا هنا اليوم من أجل توجيه المواطنين حول مرشح رئاسى بعينه ولكن نحن هنا من أجل التاكيد على أن صوتك أمانة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق الديمقراطية"، مشيرا إلى أن المرأة المصرية هى القادرة على زرع الانتماء داخل الأبناء وصناعة المستقبل فهى صاحبة أكبر نسبة مشاركة فى الانتخابات السابقة .

وأكدت ورد عدلى، على ضروة أن يكون المواطن إيجابيًا بالمشاركة المجتمعية وأن المشروعات الصغيرة هى القادرة على نقل الوطن من مجتمع مستهلك إلى منتج.

فيما أوضحت إيناس محى الدين، عضو المجلس القومى للمرأة بالمنوفية، أن المجلس سيطلق حملات لطرق الأبواب بجميع المراكز، لتوعية السيدات والمواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى اللقاءات الجماهيرية التى سيتم تنفيذها بالتعاون من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما نظم المجلس بقرية مليج لقاء اخر فى نفس السياق بقاعة دار المناسبات بحضور العميد إيمان معاذ مسئول وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والدكتورة جيهان على سويد وسنية غنيم وبحضور 150 من أهلى القرية.