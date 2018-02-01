قطاعى الصيانة والضيافة الجوية بمصر للطيران يشاركان فى ندوات معرض الكتاب

كتبت رحاب نبيل

تستمر مصر للطيران تحت رعاية صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فى مشاركتها بفعاليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب حيث أقامت ظهر اليوم ندوتها الثانية بعنوان "من قلب مصر لقلب العالم".

وبدأت الندوة بعرض أفلام تسجيلية عن تاريخ الشركة الوطنية وعن دور المرأة فيها عبر 85 عاما، وأيضا فيلم عن أنشطة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

وتحدثت كلوديا يحيى، رئيس قطاع الضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن طبيعة عمل الضيافة فى مصر للطيران، التى لا تنحصر مسئوليتها فى تقديم واجبات الضيافة فقط كما يعتقد البعض، بل أنها تتحمل مسئولية الراكب منذ لحظة صعوده للطائرة، وحتى وصوله لوجهته بسلام.

وأضافت أن هذا الأمر يتطلب إعداد عالى المستوى ليكون طاقم الضيافة على قدر تلك المسئولية من تدريبات عملية ودراسة لطرازات الطائرات المختلفة ودورات لحالات الطوارئ وأيضا فنون التعامل والإتيكيت، مشيرة إلى أن الشركة ممثلة فى أكاديمية مصر للطيران للتدريب توفر هذه الدورات للشباب الراغبين فى الالتحاق بمهنة الضيافة الجوية.

كما تحدث المهندس يوسف وهبى، مدير إدارة التسويق بشركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية عن ريادة الشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال عمرة وصيانة الطائرات، هذا بالإضافة إلى حصولها على أعلى الشهادات والاعتمادات الدولية فى مجال صناعة النقل والسلامة الجوية مما أهلها لجذب العديد من العملاء من شركات الطيران العالمية لإجراء الصيانة على طائراتها. كما تحدث وهبى عن دور الشركة فى تأدية مسئوليتها المجتمعية وخاصة تجاه الشباب حيث توفر لطلبة كليات ومعاهد الهندسة العديد من فرص التدريب بقطاعات الشركة المختلفة، مما يعطيهم ميزة الخبرة العملية فى مجال دراستهم وبذلك يتم تأهيلهم لسوق العمل.

وفى نهاية الندوة تم توزيع الهدايا التذكارية على الفائزين فى مسابقة المعلومات عن الشركة.