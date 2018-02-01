video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قتلى وجرحى إثر قصف جوى ومدفعى على مواقع الحوثيين فى مأرب اليمنية

الخميس، 01 فبراير 2018 06:23 م
قتلى وجرحى إثر قصف جوى ومدفعى على مواقع الحوثيين فى مأرب اليمنية قصف مدفعي أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

شنت طائرات التحالف العربى اليوم الخميس غارات على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثى غربى محافظة مأرب.

ونقل موقع (سبتمبر نت) - الموقع الرسمى للقوات المسلحة اليمنية - عن مصدر ميدانى قوله " إن غارات استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا خلف منطقة النصيب الأحمر بمديرية صرواح ، كما استهدفت مدفعية الجيش اليمنى مواقع وتجمعات المليشيا فى عدة مواقع بالمديرية ذاتها ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ، بالاضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية.

وفى السياق ، تمكنت قوات الجيش اليمنى ، بدعم من المقاومة الشعبية ، من تحرير عدة مواقع فى مناطق شعب صرام وسلسلة جبال الحمر فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء ، عقب إشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: ما قام به المتمردون فى عدن يتعارض مع وحدة صنعاء وسلامة أراضيها

قصف جوى

الحوثيين

مأرب

اليمن



لا تفوتك
هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة