قتلى وجرحى إثر قصف جوى ومدفعى على مواقع الحوثيين فى مأرب اليمنية

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شنت طائرات التحالف العربى اليوم الخميس غارات على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثى غربى محافظة مأرب.

ونقل موقع (سبتمبر نت) - الموقع الرسمى للقوات المسلحة اليمنية - عن مصدر ميدانى قوله " إن غارات استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا خلف منطقة النصيب الأحمر بمديرية صرواح ، كما استهدفت مدفعية الجيش اليمنى مواقع وتجمعات المليشيا فى عدة مواقع بالمديرية ذاتها ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ، بالاضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية.

وفى السياق ، تمكنت قوات الجيش اليمنى ، بدعم من المقاومة الشعبية ، من تحرير عدة مواقع فى مناطق شعب صرام وسلسلة جبال الحمر فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء ، عقب إشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا.