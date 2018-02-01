قافلة طبية توقع الكشف على 54 من أهالى شمال سيناء





شمال سيناء محمد حسين

وقعت القافلة المتكاملة التي نظمها فرع المجلس القومى للسكان بمحافظة شمال سيناء الكشف الطبي على 54 من أهالى المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء الدكتور عربي محمد في تصريح صحفي ، إن القافلة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مديريتي الصحة والأوقاف وقعت الكشف على 33 حالة في عيادة الباطنة و20 حالة في عيادة الأطفال وحالة واحدة في عيادة الرمد، كما قدمت العلاج مجانا للمواطنين وخدمات تنظيم الأسرة.

بدورها، أوضحت نوال سالم رئيس فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء، أنه تم التنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة لتنظيم القافلة لتقديم خدماتها المتكاملة للأهالي المنقولين من رفح والشيخ زويد في تجمعين يقيمون بهما غربي مدينة العريش، كما تم عقد لقاء مع عدد من السيدات فى التجمعين للتعرف على المشاكل التى تواجههن وبحث كيفية حلها.

ولفتت إلى أنه تم بحث حالات الأهالي والوقوف على كافة متطلباتهم والتوعية بأهمية استخراج الأوراق الثبوتية وأهمية تعليم الفتيات والتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من أمراض الشتاء، وشددت على أن تسيير القوافل الطبية سيتواصل بواقع مرتين أسبوعيا، وأنه يستهدف المنقولين من الشيخ زويد ورفح لتقديم الخدمات لهم في عدة تجمعات مقيمين فيها غرب مدينة العريش.