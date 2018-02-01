video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة طبية توقع الكشف على 54 من أهالى شمال سيناء

الخميس، 01 فبراير 2018 07:37 م
قافلة طبية توقع الكشف على 54 من أهالى شمال سيناء قافلة طبية -أرشيفية


شمال سيناء محمد حسين
إضافة تعليق

وقعت القافلة المتكاملة التي نظمها فرع المجلس القومى للسكان بمحافظة شمال سيناء الكشف الطبي على 54 من أهالى المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء الدكتور عربي محمد في تصريح صحفي ، إن القافلة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مديريتي الصحة والأوقاف وقعت الكشف على 33 حالة في عيادة الباطنة و20 حالة في عيادة الأطفال وحالة واحدة في عيادة الرمد، كما قدمت العلاج مجانا للمواطنين وخدمات تنظيم الأسرة.

بدورها، أوضحت نوال سالم رئيس فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء، أنه تم التنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة لتنظيم القافلة لتقديم خدماتها المتكاملة للأهالي المنقولين من رفح والشيخ زويد في تجمعين يقيمون بهما غربي مدينة العريش، كما تم عقد لقاء مع عدد من السيدات فى التجمعين للتعرف على المشاكل التى تواجههن وبحث كيفية حلها.

ولفتت إلى أنه تم بحث حالات الأهالي والوقوف على كافة متطلباتهم والتوعية بأهمية استخراج الأوراق الثبوتية وأهمية تعليم الفتيات والتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من أمراض الشتاء، وشددت على أن تسيير القوافل الطبية سيتواصل بواقع مرتين أسبوعيا، وأنه يستهدف المنقولين من الشيخ زويد ورفح لتقديم الخدمات لهم في عدة تجمعات مقيمين فيها غرب مدينة العريش. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. يا حلاوة الإيد الشغالة.. "زينب" بدوية تحيى صناعة الصوف بسيناء.. امتهنت حرفة جدتها ووالدتها وحولتها لمنتجات عصرية.. وتؤكد: شعارى "لن تغيب شمس المهنة اليدوية"..ومشغولاتى التراثية ينتظرها زبائن مصريين وأجانب

اخبار شمال سيناء

محافظة شمال سيناء

شمال سيناء

العريش

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

صور.. إيرانيات يتحدين القانون ويخلعن الحجاب فى شوارع بلادهن

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة