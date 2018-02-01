فرنسا توصى رعاياها بعدم السفر لأفغانستان بسبب تردى الوضع الأمنى





(أ ش أ)

دعت فرنسا، اليوم الخميس، رعاياها إلى عدم السفر إلى أفغانستان إثر تردى الأوضاع الأمنية هناك.

وقالت وزارة أوروبا والشؤون والخارجية الفرنسية -فى بيان- إن الوضع الأمنى فى أفغانستان لا يزال مثيرا للقلق بشكل خاص وأنه يُنصح بشدة عدم التوجه إلى هناك.

وأشارت إلى تصنيف معظم الأراضى الأفغانية بما فى ذلك العاصمة "كابول" باللون الأحمر على بوابة إرشادات السفر بموقعها الإلكتروني.

وأضافت الوزارة أن تدهور الحالة الأمنية فى أفغانستان يشكل خطرا كبيرا على الصحفيين الذين يعملون هناك، مناشدة الصحفيّين الفرنسيين الذين يخططون للتوجه لأفغانستان إلى تأجيل سفرهم.

كما أكدت التزامها الكامل بحرية الصحافة، وبحرية ممارسة الصحفيين لمهنتهم إلا أنها فى الوقت نفسه تسهر على سلامة الرعايا الفرنسيين فى جميع أنحاء العالم.