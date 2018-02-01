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فرنسا تبيع خمس طائرات مقاتلة للارجنتين

الخميس، 01 فبراير 2018 01:10 ص
فرنسا تبيع خمس طائرات مقاتلة للارجنتين مقاتلات _ صورة أرشيفية


باريس (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الجمعة، توقيع عقد لبيع 5 طائرات مطاردة "سوبر-ايتندار" للأرجنتين، وذلك إثر اجتماعه مع نظيره الارجنتينى ماوريسيو ماكرى.

وقال ماكرون فى مؤتمر صحفى مشترك "فى المجال التجارى اشدنا بالاتفاق الموقع من وزيرينا للدفاع لبيع خمس طائرات سوبر ايتندار محدثة مع تجهيزاتها للقوات المسلحة الارجنتينية".

وكان تم سحب آخر طائرات سوبر-ايتندار من الخدمة فى فرنسا فى يوليو 2016. والطائرة كانت صممتها شركة داسو للبحرية الفرنسية فى 1978.

وكانت الارجنتين اشترت طائرات من هذا النوع فى 1979 من فرنسا واستخدم بعضها فى الحرب البريطانية الارجنتينية. واغرقت احدى هذه الطائرات بارجة للبحرية البريطانية فى 1982 بعد ان اصابتها بصاروخ ايكزوسيت وهو ايضا من صنع فرنسي.


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