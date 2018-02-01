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عون وبرى يتفقان على عقد اجتماع لبحث التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان

الخميس، 01 فبراير 2018 11:42 م
عون وبرى يتفقان على عقد اجتماع لبحث التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان الرئيس اللبنانى ميشال عون


(أ ش أ)
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تلقى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون تناول المستجدات الراهنة والتهديدات الاسرائيلية التى تتطلب العمل يدا واحدة لمصلحة لبنان.

أعلن ذلك المكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب نبيه برى ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد إجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدراسة الخطوات الواجب إتخاذها لمواجهة التهديدات الاسرائيلية المتكررة وبحث الأوضاع العامة فى البلاد ، كما تم الاتفاق على وقف الحملات الإعلامية.


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