عادل الجبير يغادر القاهرة بعد مشاركته باجتماعات وزراء الخارجية العرب





كتب محمد طنطاوى

غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، عادل الجبير وزير الخارجية السعودى، متوجها إلى بلاده بعد مشاركته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة آخر التطورات الخاصة بمدينة القدس وتم إنهاء إجراءات سفره على متن طائرة خاصة، عبر صالة كبار الزوار.

وكان اجتماع الوزراء العرب والذى عقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، قد بحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس، حيث أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب الاجتماع، أن فلسفة العمل العربى هى التدرج والتصعيد حتى تبقى القضية الفلسطينة مطروحة على المسرح الدولى وأنه تم إقرار خطة إعلامية لمواجهة القرار الأمريكى وأن الاتحاد الأوروبى وقف موقفًا قويًا ضد قرار ترامب بشأن القدس.