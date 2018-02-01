طارق قابيل: نسبة عجز الموازنة والبطالة انخفضت بشكل ملحوظ





كتب أحمد عبد الرحمن

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن تحرير سعر الصرف قرار مهم وأدى إلى حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن نسبة عجز الموازنة والبطالة انخفضت بشكل ملحوظ.

وأكد وزير التجارة والصناعة، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى، أن الدولة تتبع سياسة التوسع التجارى، مضيفا أن الدول تمتلك آليات كثيرة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وتابع طارق قابيل: "تم الانتهاء من 5 آلاف كم من الطرق ولا توجد لدينا مشاكل فى الطاقة".