طارق قابيل لمستثمرين سعوديين: نعطى التصاريح الصناعية فى أسبوع





كتب إسلام سعيد - حسام الشقويرى - تصوير محمد الحصرى

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمارات السعودية فى مصر تفوق ال 6 مليار دولار وتتخطى حاجز 11% من حجم الاستثمارات الأجنبية المسجلة فى مصر.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى السعودى، الاستثمارات السعودية، أن مصر توسعت بصورة كبيرة فى استثمارات البنية التحتية فخلال آخر عامين تم الانتهاء من خمسة آلاف كيلو طرق وزيادة الطاقة الكهربائية بنسبة 50% حتى أصبح لدينا فائض وقريبا نتوجه للتصدير وهناك مشروع للربط الكهربائى بين مصر والسعودية.

واستعرض قابيل خطة الاصلاح الاقتصادي، قائلا: "الإصلاحات كانت متنوعة منها الشق المالى خاصة تحرير سعر الصرف، ودعم الدولار قبل التعويم كان يؤثر سلباً على الاستثمار، والتقارير الدولية تؤكد نجاح البرنامج الإصلاحي".

وقال الوزير لمستثمرين سعوديين" نعطى التصاريح الصناعية خلال فترة من أسبوع إلى شهر بجانب حوافز استثمارية كبيرة كان آخرها تشريع حول الإفلاس وقبله قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار، معلنا حل المشكلات العالقة مع المستثمرين وباقى بعض هذه المشاكل نجرى حلها" .















































