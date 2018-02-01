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طارق الملا يصدر حركة تنقلات وترقيات جديدة فى قطاع البترول

الخميس، 01 فبراير 2018 01:41 م
طارق الملا يصدر حركة تنقلات وترقيات جديدة فى قطاع البترول طارق الملا


كتب أحمد أبو حجر
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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وترقيات جديدة شملت كل من:
 
  *   دكتور كيميائى مسعد القصبى نائباً لرئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للعمليات.
  *   دكتور كيميائى هانى مروان رئيساً لشركة الأسكندرية للإضافات البترولية (أكبا).
  *   مهندس حاتم عبدالغنى حماد رئيساً لشركة غاز الأقاليم (ريجاس).
  *   مهندس سامى سويلم رئيساً لشركة بتروجلف مصر.
  *   مهندس سمير إبراهيم حسن زايد مديراًعاماً للعمليات بشركة بتروبل.
 

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