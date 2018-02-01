ضبط 5 اعتدوا على مندوب مبيعات واستولوا على سيارته و192 موبايل بالغربية





الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمركز طنطا من ضبط 5 عناصر، إثر قيامهم بالاعتداء على مندوب مبيعات بشركة خاصة بدائرة قسم أول طنطا وإصابته بكدمة باليد اليسرى وجرح قطعي بفروة الرأس أثناء استقلاله سيارة الشركة التي تحمل رقم "ع و س 9732 " ميتسوبيشي لانسر، ملك أحمد إمام عقيلة 44 سنة ملك الشركة، بعد قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ربع نقل بيضاء اللون بدون لوحات معدنية بالوقوف أمام سيارته، وأثناء نزول قائد السيارة الملاكي بمعاتبتهم على جانب طريق المحلة طنطا قاموا بالتعدي عليه بحجر أسمنتى، والاستيلاء على السيارة وبها أجهزة هواتف محمولة خاصة بالشركة بالإكراه والهرب بالسيارتين.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وقرر تشكيل فريق بحث قاده اللواء أيمن لقيه مدير المباحث الجنائية ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مركز طنطا تم وضع خطة أمنية شاملة لكشف غموض الحادث وتوصلت جهود البحث ما وراء الواقعة إبراهيم المصيلحى 18 سنه عامل بمحل ملابس مقيم بمركز قطور ومحمود فرحات عبد الرحمن 18 سنه سائق مقيم مركز قطور ومحمد على عسكر 20 سنه عاطل مقيم قطور سبق اتهامه في القضية 12014/2016 جنح مركز قطور سرقة واحمد ناصر احمد 18 سنة طالب واحمد ماهر صبحي العطار 19 سنه تم ضبط المتهمين وبحوزة المتهم الأول صاعق كهربائي وبحوزة المتهم الثاني السيارة مرتكبة الحادث الذي يعمل سائق عليها.

بالفحصن تبين أن السيارة تحمل لوحات "ي ل ط 1645 " كانت متواجدة أسفل أرضية السيارة، واعترف المتهم الأول بأنه يعمل بأحد محلات الملابس بقطور بجوار محل بيع أجهزة محمول التي كان يتردد عليها المجني عليه كمندوب أجهزه محمول، وقاموا بعقد العزم وبيتوا النية واتفقوا جنائيا مع المتهم الثاني والثالث والرابع على سرقة المجني عليه حيث اجبروه علي الاستيقاف بسيارته عن طريق الوقوف أمامه بسيارتهم مما أدى الى حدوث تصادم بين السيارتين وعقب نزول المجني عليه قام المتهم الاول بصعقه بيده اليسرى ل وقام المتهم الثالث بإحداث إصابته باستخدام حجر اسمنتى والاستيلاء علي السيارة وما بها من مضبوطات والهرب

أرشد المتهمون علي سيارة المجني عليه بعد تركها بإحدى الطرق الفرعية المؤدية الى مدينة قطور، وأعطوا المتهم الخامس المضبوطات للتصرف بها بالبيع مع علمه أنها متحصلة من واقعة سرقة وقدرت المضبوطات ب 450 ألف جنيه.

تم التحفظ على المضبوطات، وبعرض المضبوطات على المجني عليه تعرف عليهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة