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ضبط 4225 هاربا من أحكام وتحصيل 215 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 01 فبراير 2018 03:05 ص
ضبط 4225 هاربا من أحكام وتحصيل 215 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية


الغربية عادل ضرة
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شنت المباحث الجنائية حملة أمنية، بمراكز ومدن المحافظة، للقبض على الهاربين من الأحكام والخارجين على القانون، بالتنسيق مع الأمن العام وإدارة تنفيذ الأحكام والأمن المركزى، قادها اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.
 
وأسفرت الحملة عن، ضبط 7 هاربين من أحكام فى جناية، و1091 هاربا من حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و3084 هاربا من حكم فى الغرامات، وضبط 43 حكما فى مخالفات، وبلغ إجمالى الأحكام 4225 حكما، وبلغت قيمة المبالغ المتحصلة 215192 جنيهاً، تم إخطار النيابة العامة التى تباشر التحقيقات.
 
 

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