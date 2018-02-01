ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بسوق سوداء بالبحيرة

ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بسوق سوداء بالبحيرةالخميس، 01 فبراير 2018 12:42 ص
أسمدة زراعية -أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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نفذت مديرية التموين بالبحيرة بإشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة ،مساء أمس الأربعاء ، حملة تموينية مكبرة لضبط السلع المدعمة قبل تهريبها والرقابة على الأسواق.
أسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس الرقابة التجارية عن ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة بمخزن تابه لمحل تجارى بإحدى قرى مدينة إيتاى البارود ، كما تم ضبط 50 باكتة سكر تموينى، و 55 كرتونة زيت تموينى مجمعة قبل بيعها بالسوق السوداء.
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