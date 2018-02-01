ضبط متهمين بارتكاب 25 واقعة سرقة واستعادة مسروقات بـ800 ألف جنيه فى مطروح

مطروح - حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث قسمى شرطة برانى ومرسى مطروح، من ضبط تشكيلين عصابيين، لسرقة المنازل والمحلات التجارية، واستعادة المسروقات التى قدرت قيمتها بمبلغ 800 ألف جنيه.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "محمد أ أ"– 29 سنة، عاطل – و"على م ع"- 46 سنة، عاطل و"جمال س ا "– 34 سنة، عاطل- "صابر م م "– 42 سنة، عاطل، وجمعهم مقيمون فى مطروح، حيث تم ضبطهم، بعد استئذان النيابة العامة، بناء على معلومات والتحريات، حول قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب كسر النوافذ.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقة متنوعة، وتم ضبط جميع المسروقات بإرشاد المتهمين، وبعرض المسروقات على المبلغين تعرفوا عليها، وأقروا أنها هى ذات المسروقات المبلغ بسرقتها، وقدرت المسروقات بمبلغ 300 ألف جنيه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى، من ضبط "أحمد ف ف"- مواليد 1994، عاطل و"محمد ر ع "- مواليد 1998، عاطل، و"مستور ر ع"- مواليد 1995، عاطل، و"سلطان ع م" مواليد 1991، عاطل– وجميعهم مقيمون فى مدينة برانى، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب كسر النوافذ والأبواب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة متنوعة، وتم ضبط جميع المسروقات بإرشاد المتهمين، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 500 ألف جنيه. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، وجارِ استكمال مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى.