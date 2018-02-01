video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط متهمين بارتكاب 25 واقعة سرقة واستعادة مسروقات بـ800 ألف جنيه فى مطروح

الخميس، 01 فبراير 2018 02:00 ص
ضبط متهمين بارتكاب 25 واقعة سرقة واستعادة مسروقات بـ800 ألف جنيه فى مطروح اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح


مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث قسمى شرطة برانى ومرسى مطروح، من ضبط تشكيلين عصابيين، لسرقة المنازل والمحلات التجارية، واستعادة المسروقات التى قدرت قيمتها بمبلغ 800 ألف جنيه.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "محمد أ أ"– 29 سنة، عاطل – و"على م ع"- 46 سنة، عاطل و"جمال س ا "– 34 سنة، عاطل- "صابر م م "– 42 سنة، عاطل، وجمعهم مقيمون فى مطروح، حيث تم ضبطهم، بعد استئذان النيابة العامة، بناء على معلومات والتحريات، حول قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب كسر النوافذ.

 

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقة متنوعة، وتم ضبط جميع المسروقات بإرشاد المتهمين، وبعرض المسروقات على المبلغين تعرفوا عليها، وأقروا أنها هى ذات المسروقات المبلغ بسرقتها، وقدرت المسروقات بمبلغ 300 ألف جنيه.

 

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى، من ضبط "أحمد ف ف"- مواليد 1994، عاطل و"محمد ر ع "- مواليد 1998، عاطل، و"مستور ر ع"- مواليد 1995، عاطل، و"سلطان ع م" مواليد 1991، عاطل– وجميعهم مقيمون فى مدينة برانى، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب كسر النوافذ والأبواب.

 

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة متنوعة، وتم ضبط جميع المسروقات بإرشاد المتهمين، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 500 ألف جنيه. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، وجارِ استكمال مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 141 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح

محافظة مطروح

مطروح

اخبار محافظة مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث



لا تفوتك
"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

تعرف على الإيرادات القياسية لفيلم Star Wars The Last Jedi بعد 7 أسابيع

تعرف على الإيرادات القياسية لفيلم Star Wars The Last Jedi بعد 7 أسابيع

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة