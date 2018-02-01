ضبط لصين بحوزتهما 12 كابل كهرباء مسروقة ومواد مخدرة وسلاح ناري فى الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

ألقي رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض علي عامل وعاطل لتكوينهما عصابة تخصصت في سرقة الكابلات الكهربائية بمدينة الأقصر، وبحوزتهما 12 كابل أسلاك ومواد مخدرة وسلاح ناري، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن رجال مباحث مركز شرطة الأقصر، من ضبط كل من "أبوالحجاج.د" 35 سنة عامل، و"محمد.ك" 30 سنة عاطل، وبحوزتهما بندقية خرطوش، و5 طلقات لذات العيار، و2 لفافة من نبات البانجو المخدر، و12 كابل أسلاك كهربائية خاصة بالضغط العالى، ومقص حديدى، ومنشار حديدى، خلال إستقلالهما دراجة بخارية "توك توك" بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفاً بتكوينهما عصابة تخصص نشاطها في سرقة الكابلات الكهربائية، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد التعاطى والأدوات لقطع الأسلاك الكهربائية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.