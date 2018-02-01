video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 04:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط لصين بحوزتهما 12 كابل كهرباء مسروقة ومواد مخدرة وسلاح ناري فى الأقصر

الخميس، 01 فبراير 2018 11:06 م
ضبط لصين بحوزتهما 12 كابل كهرباء مسروقة ومواد مخدرة وسلاح ناري فى الأقصر ضبط عاطلين


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

ألقي رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض علي عامل وعاطل لتكوينهما عصابة تخصصت في سرقة الكابلات الكهربائية بمدينة الأقصر، وبحوزتهما 12 كابل أسلاك ومواد مخدرة وسلاح ناري، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن رجال مباحث مركز شرطة الأقصر، من ضبط كل من "أبوالحجاج.د" 35 سنة عامل، و"محمد.ك" 30 سنة عاطل، وبحوزتهما بندقية خرطوش، و5 طلقات لذات العيار، و2 لفافة من نبات البانجو المخدر، و12 كابل أسلاك كهربائية خاصة بالضغط العالى، ومقص حديدى، ومنشار حديدى، خلال إستقلالهما دراجة بخارية "توك توك" بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفاً بتكوينهما عصابة تخصص نشاطها في سرقة الكابلات الكهربائية، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد التعاطى والأدوات لقطع الأسلاك الكهربائية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مديرية أمن الأقصر توزع مساعدات لأسر 200 مسجون

الاقصر

اخبار الاقصر

عصابة سرقة اسلاك الكهرباء

اخبار مصر

مديرية امن الاقصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى فيصل جزئيًا بسبب إصلاحات تستغرق يومين

"المرور" تغلق كوبرى فيصل جزئيًا بسبب إصلاحات تستغرق يومين

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن سيشكل الحكومة خلال خمس سنوات من الآن

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن سيشكل الحكومة خلال خمس سنوات من الآن

كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى

كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى

كيف يستفيد الأهلى من صفقات الشتاء ؟.. صلاح محسن ينقذ الهجوم الأحمر من مسلسل فرص آزارو المُهدرة.. الجزار يعالج أزمات الدفاع.. فخرى وشريف يرفعان كفاءة خط الوسط.. دور مهم للكابيتانو.. وعلى لطفى بديلاً لأحمد عادل

كيف يستفيد الأهلى من صفقات الشتاء ؟.. صلاح محسن ينقذ الهجوم الأحمر من مسلسل فرص آزارو المُهدرة.. الجزار يعالج أزمات الدفاع.. فخرى وشريف يرفعان كفاءة خط الوسط.. دور مهم للكابيتانو.. وعلى لطفى بديلاً لأحمد عادل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة