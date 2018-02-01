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ضبط كاتب بحوزته شهادات وأوراق منسوب صدورها لمرور المحلة

الخميس، 01 فبراير 2018 04:01 م
ضبط كاتب بحوزته شهادات وأوراق منسوب صدورها لمرور المحلة اختام مزوره-ارشيفيه


الغربية عادل ضرة
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تمكن الرائد محمود أبو المكارم، رئيس وحدة مباحث مرور المحلة من ضبط كاتب وبحوزته أوراقا ونماذج مرورية معتمدة وغير المصرح بتداولها إلا من خلال قسم مرور المحلة والعديد من الشهادات الطبية الممنوع بيعها إلا بعد توقيع الكشف الطبى بالأماكن المخصصة بالمستشفيات الحكومية على رواد قسم المرور بمقابل مادى.

 

كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث مرور المحلة بقيام كاتب بحيازة العديد من الأوراق المحظور استخدامها وغير المصرح باستعمالها إلا من خلال قسم المرور وبعرض المعلومات على اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية قرر سرعة ضبط المتهم وبتقنين الإجراءات تم ضبط ناجى المتولى فرج المتولى 53 سنة، كاتب مقيم بقرية محلة أبو على مركز المحلة سبق اتهامة فى 3 قضايا تبديد منها القضية 8288/2017 جنح مركز المحلة "تبديد" والقضية 8281/2017 جنح مركز المحلة "تبديد"والقضية رقم 34557/2004 جنح مركز شبين الكوم تهرب من الضرائب.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط 15 شهادة نظر، و14 شهادة باطنة صادرة من العيادات الإسلامية التخصصية "الجمعية الشرعية بالمحلة" ممهورين بخاتم الجمعية الشرعية لعدد من المواطنين دون إجراء الكشف الطبى عليهم و31 نموذج 256 مرور بدون بيانات و18 نموذج اختبار شفوى بدون بيانات و22 نموذج الفحص البيئى بدون بيانات و24 شهادة صلاحية إطفاء يدوى بدون بيانات و19 طلبا "فحص فنى" بدون بيانات و12 استمارة تراخيص رخص قيادة بدون بيانات و6 نموذج اختبار قيادة 113 مرور بدون بيانات و659 طابع شرطة فئة 60 قرشا و472 طابع شرطة فئة 50 قرشا ومبلغ مالى قدرة 3 ىلاف جنيه.

 

وباستكمال الفحص تم استدعاء منير صادق البسطويسى 45 سنة صاحب سيارة للرحلات الداخلية صاحب إحدى شهادات الباطنة والنظر المضبوطة قرر انة قام بسداد 100 جنيه و2 صورة لإحضار شهادتين طبيتين بدون توقيع الكشف الطبى عليه.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات وبيعها للمواطنين المترددين على قسم مرور المحلة لاستخراج التراخيص وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع تلك الأوراق تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.


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