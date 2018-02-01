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ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري و101 تذكرة هيروين بكفر الشيخ

الخميس، 01 فبراير 2018 10:05 م
ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري و101 تذكرة هيروين بكفر الشيخ اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت مباحث قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، و العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من القاء القبض على أشهر تاجر مخدرات بحوزته سلاح ناري و101 تذكرة هيروين قبل ترويجها علي عملائه بدائرة القسم، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة .

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود معلومات حول اتخاذ أحد العناصر الإجرامية دائرة قسم بيلا، وكرًا لبيع تجارة الهيروين، فشكل العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث برئاسة العميد محمد عبد الوهاب،رئيس مباحث المديرية ،والعقيد توفيق جاد، رئيس فرع إدارة المباحث الجنائية بالحامول، ضم الرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث قسم بيلا، ومعاونيه النقيبين عمرو محمدين،وحسام خليل، لتحديد هوية المتهم وجمع المعلومات اللازمة والتأكد منها لوضع خطة الضبط.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم  "ع.م.ع.م" وشهرته "صهيون" 30 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ، ألقت مباحث بيلا القبض على المتهم ، وبحوزته بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و 101 تذكرة ورقية من مادة الهيروين المخدر ، وميزان حساس، و 1350 جنيهًا ،وهاتف محمول ، تحرر المحضر رقم 12/714 جنايات القسم لسنة 2017،وجاري العرض على النيابة العامة.

 

 


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