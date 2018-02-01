ضبط شخصين وساقطة لتسهيل وممارسة الرذيلة بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث الأداب، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عاطل بالغردقة يدير شقته للأعمال المنافيه للأداب بمقابل اجر مادى، وتسهيل واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة ليتحصل منهن على مبالغ ماليه يتقاسمها معهن.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية مفادها قيام المدعو "محمود.ا " 39 سنة عاطل ومقيم منطقة أبوعشرة أول الغردقة بإدارة مسكنه لممارسه أعمال الدعارة السرية بمقابل اجر مادي وبدون تمييز وكذا تسهيل واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة ليتحصل منهن على مبالغ مالية يتقاسمها معهن.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد شريف خليل ضابط مباحث قسم حماية الآداب من ضبطه وضبط كل من المدعوة " رابعة. م " 30 سنة ومقيمة الجيزة والسابق اتهامها فى عدد 3 قضايا " مخدرات – ممارسة دعارة " عند ممارستها الدعارة مع سائق قنا وذلك مقابل أجر مادى وقدره 500 جنيه يتقاسمه المتهم الأول مع الثانية.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1523 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.

من جانب آخر قامت مباحث الأداب بفحص 65 شقة مفروشة وتم ضبط 5 عدم الإخطار عن مفروش وتم فحص عدد 9 فنادق شعبية بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر ويتمثل الفحص فى حصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدا للكشف الجنائى والسياسى فضلا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.

كما تم ضبط 5 قضايا مزاولة مهنة حارس عقار وسمسار بدون ترخيص، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية و2 إدارة محل بدون ترخيص، و2 قضية مزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، وتم ضبط عدد 4 قضايا عدم الإخطار عن تشغيل مضيفات، وقضية عدم حمل رخصة مدير مسئول.