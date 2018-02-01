صور.. 4 سيارات إطفاء تنجح فى السيطرة على حريق مول تجارى بمدينة إسنا





الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، منذ قليل اليوم الخميس، فى السيطرة علي حريق نشب فى مول تجارى بشارع السوق بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وتم إخماد النيران قبل إمتدادها للمحلات والمنازل المجاورة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بنشوب النيران في مول تجارى بشارع السوق بوسط مدينة إسنا، فانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء لموقع الحريق للسيطرة علي النيران قبل امتداداها لباقى المحلات فى شارع السوق.

ونجحت مجهودات رجال الإطفاء بمعاونة الأهالي فى السيطرة علي النيران قبيل إمتدادها لباقى المنازل والمحلات المجاورة، حيث أن شارع السوق منطقة سكنية كبيرة بوسط مدينة إسنا، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.