صور.. نقل مرافق المترو بالمهندسين لتعارضها مع أعمال بجزيرة العرب لمدة أسبوع

صور.. نقل مرافق المترو بالمهندسين لتعارضها مع أعمال بجزيرة العرب لمدة أسبوعالخميس، 01 فبراير 2018 03:01 م
أعمال حفر لمواسير بشارع جزيرة العرب فى المهندسين
كتب ــ عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق على أعمال نقل مرافق الخط الثالث للمترو التى تتعارض مع الأعمال بشارع جزيرة العرب بالمهندسين لمدة أسبوع كامل، وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.
أعمال الإصلاحات
ووضعت الشركة المنفذة للأعمال مخاريط وعلامات إرشادية بمحيط للأعمال، وتم غلق الطريق فى التقاطع مع شارع جامعة الدول العربية وأمام القادم من جزيرة العرب اتجاه شارع لبنان وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لتسيير حركة المرور.
أعمال نقل مرافق بشارع جزيرة العرب
انتشار عمال الشركة بمحيط الأعمال
تكثيف انتشار العمال بمحيط أعمال الحفر
جانب من الإصلاحات
حفر خط مياه بشارع جزيرة العرب
حفر مواسير مياه فى المهندسين
عمليات حفر بالشارع
معدات رفع بمحيط الأعمال
معدات لحفر الشارع
مواسير تتعارض مع المترو
إضافة تعليق
رئيس اتحاد كتاب وأدباء العراق: المنطقة العربية مستهدفة بالعنف والإرهاب.. يؤكد: المتطرفون فشلوا فى تدمير مصر لأنها أقوى وأكثر وعيا فى الحركة الثقافية.. المعمورى لـ"اليوم السابع": ربط الدين بالسياسة سبب الخراب
انقلاب فى حسابات حراسة مرمى الفراعنة قبل مونديال روسيا.. عواد يخطف الأضواء بعد التألق.. "شناوى" الأهلى يظهر ببراعة.. الحضرى يعلن: "أنا الأقوى".. دكة القطبين تلتهم نجاحات إكرامى و"شناوى" الزمالك
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة