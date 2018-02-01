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الخميس، 01 فبراير 2018 03:39 م
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صور.. نقل مرافق المترو بالمهندسين لتعارضها مع أعمال بجزيرة العرب لمدة أسبوع

الخميس، 01 فبراير 2018 03:01 م
صور.. نقل مرافق المترو بالمهندسين لتعارضها مع أعمال بجزيرة العرب لمدة أسبوع أعمال حفر لمواسير بشارع جزيرة العرب فى المهندسين


كتب ــ عبد الرحمن سيد
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تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق على أعمال نقل مرافق الخط الثالث للمترو التى تتعارض مع الأعمال بشارع جزيرة العرب بالمهندسين لمدة أسبوع كامل، وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

اعمال الاصلاحات
أعمال الإصلاحات

ووضعت الشركة المنفذة للأعمال مخاريط وعلامات إرشادية بمحيط للأعمال، وتم غلق الطريق فى التقاطع مع شارع جامعة الدول العربية وأمام القادم من جزيرة العرب اتجاه شارع لبنان وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لتسيير حركة المرور.

أعمال نقل مرافق بشارع جزيرة العرب
أعمال نقل مرافق بشارع جزيرة العرب
انتشار عمال الشركة بمحيط الأعمال
انتشار عمال الشركة بمحيط الأعمال

 

تكثيف انتشار العمال بمحيط أعمال الحفر
تكثيف انتشار العمال بمحيط أعمال الحفر

 

جانب من الاصلاحات
جانب من الإصلاحات

 

حفر خط مياه بشارع جزيرة العرب
حفر خط مياه بشارع جزيرة العرب

 

حفر مواسير مياه فى المهندسين
حفر مواسير مياه فى المهندسين

 

عمليات حفر بالشارع
عمليات حفر بالشارع

 

معدات رفع بمحيط الأعمال
معدات رفع بمحيط الأعمال

 

معدات لحفر الشارع
معدات لحفر الشارع

 

مواسير تتعارض مع المترو
مواسير تتعارض مع المترو

 

 


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