صور.. نقل مرافق المترو بالمهندسين لتعارضها مع أعمال بجزيرة العرب لمدة أسبوع





كتب ــ عبد الرحمن سيد

تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق على أعمال نقل مرافق الخط الثالث للمترو التى تتعارض مع الأعمال بشارع جزيرة العرب بالمهندسين لمدة أسبوع كامل، وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.



أعمال الإصلاحات

ووضعت الشركة المنفذة للأعمال مخاريط وعلامات إرشادية بمحيط للأعمال، وتم غلق الطريق فى التقاطع مع شارع جامعة الدول العربية وأمام القادم من جزيرة العرب اتجاه شارع لبنان وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لتسيير حركة المرور.



أعمال نقل مرافق بشارع جزيرة العرب



انتشار عمال الشركة بمحيط الأعمال



تكثيف انتشار العمال بمحيط أعمال الحفر



جانب من الإصلاحات



حفر خط مياه بشارع جزيرة العرب



حفر مواسير مياه فى المهندسين



عمليات حفر بالشارع



معدات رفع بمحيط الأعمال



معدات لحفر الشارع