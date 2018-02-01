صور.. ندوة عن العلاقات المتبادلة بين الثقافتين المصرية والعمانية بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، تنظيم ندوة عن "العلاقات المتبادلة بين الثقافتين المصرية والعمانية"، وذلك ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، بمقر قصر ثقافة الأقصر، شارك فيها عدد كبير من الرموز الثقافية من سلطنة عمان ومصر.

بدأj الندوة بكلمة ترحيب من الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي، بالترحيب باشقاءنا من سلطنة عمان وقدم إطلاله حول التأثير المتبادل بين الثقافتين المصرية والعمانية ، قائلا : انهم شعب تحققت فيهم دعوة الرسول عندما آمنوا به قبل أن يروه، وأصبح شعبا خلوقا، وظلت علاقتهم بمصر على نحو خاص ذات طابع معين أخذت على المحبة والصداقة لا يعكر صفوها شئ.



ندوة عن العلاقات المتبادلة بين الثقافتين المصرية والعمانية بالأقصر



كلمة المثقفون العمانيون خلال فعاليات الندوة



جانب من حضور فعاليات الندوة بقصر ثقافة الاقصر



قيادات الثقافة الاقصرية والعمانية خلال الندوة