صور.. مصرع 11 شخصا جراء حريق بمنشأة لرعاية كبار السن فى اليابان





كتب محمود رضا الزاملى تصوير رويترز _ أ.ف.ب

اندلع حريق فى منشأة لدعم المشردين من كبار السن شمالى اليابان، ولقى 11 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع، مساء الأربعاء وذكرت وكالة كيودو اليابانية الرسمية للأنباء، أن الضحايا من بين 16 شخصا كانوا يقيمون فى المنشأة المبنية بالخشب فى مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو.

كما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) بأن رجال الإطفاء أنقذوا 5 أشخاص آخرين من المنشأة، وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال النيران فى المبنى المكون من 3 طوابق، وقال شاهد عيان لهيئة الإذاعة اليابانية، إن عمودا من النيران بارتفاع نحو 20 مترا ارتفع من سقف المبنى بعدما أحترق، وذكر التقرير أن الحريق اندلع حوالى بمنطقة سكنية تقع على بعد 1.5 كيلومتر شمال محطة سكك حديد سابورو.



أحد رجال الاطفاء



تصاعد الأدخنة من أحد دور رعاية كبار السن



دار المسنين عقب الحريق