صور.. ماكرون وزوجته فى جولة سياحية بشوارع تونس





كتب عبد الوهاب الجندى

زار رئيس فرنسا إمانويل ماكرون، وزوجته، المتحف الوطنى التونسى بباردو وذلك فى إطار زيارة دولة التى يؤديها إلى تونس، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ووضع ماكرون أثناء الزيارة إكليلا من الزهور أمام اللوحة التذكارية ترحما على ضحايا الاعتداء الإرهابى، الذى شهده متحف باردو بداية عام 2017.

كما تجول ماكرون وسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، فى شوارع مدينة سيدي بوسعيد السياحية.



أطفال تونس مع زوجة ماكرون



الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون



جانب من الجولة السياحية



زوجة ماركون فى شوارع سيدي بوسعيد



زوجة ماكرون أثناء الزيارة



زوجة ماكرون داخل المتحف



زوجة ماكرون فى المتحف



زوجة ماكرون في أسواق تونس



زيارة المتحف