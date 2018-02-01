صور.. مؤتمر لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بصدفا فى أسيوط لتأييد الرئيس السيسى





أسيوط ـ محمود عجمى

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا بمركز صدفا لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لترشيحه لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة.

حضر المؤتمر الدكتور على مهران منسق عام الحملة بأسيوط والنائب محمد على رشوان نائب ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب عن دائرة مركزى الغنايم وصدفا وممتاز دسوقى عضو مجلس النواب عن نفس الدائرة ومحمد فهمى صالح المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر وهويدا الطماوى نقيب المعلمين وأمينة المرأة بجمعية من أجل مصر والدكتور أحمد عوض الصعيدى ومحمد فرغلى رئيس مركز صدفا وعمرو لطفى الامين المساعد لجمعية من أجل مصر وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورموز العائلات بقرى ونجوع المركز.

وأكد الدكتور على مهران منسق الحملة بأسيوط على سعادته الكبيرة بالحشد الكبير لأبناء المركز لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأنه قاد البلاد فى ظروف صعبة ومر بها إلى بر الأمان؛ قائلا: "إذا كان الزعيم جمال عبدالناصر قد واجه ضغوطا خارجية والسادات أزمات داخلية فالرئيس السيسى قد واجه الاثنين معا وأعاد لمصر مكانتها دوليا وخلق حالة من التوازن وواجه الإرهاب الأسود دون تردد أو تراجع.

وطالب الجميع بالاصطفاف حول الرئيس والخروج على قلب رجل واحد لانتخاب الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية أيام الاقتراع، مؤكدا على أن السيسى حافظ على النسيج الوطنى.

وقال محمد على رشوان نائب ائتلاف دعم مصر: إننا نقف جميعا خلف الرئيس ونطالبه باستكمال إنجازاته ومشروعاته العملاقة التى بدأها خلال فترته الأولى والتى كان لأسيوط منها نصيب الأسد ومنها مشروع قناطر أسيوط الذى سوف يتم افتتاحه خلال أيام والذى يعمل على تحسين الرى فى 5 محافظات ويحسن الرى فى مليون و650 فدان، إضافة لتحسينه للملاحة النهرية وكذلك محطة محولات للجهد الفائق 500 كيلو فولت والتى تنتهى نهاية ابريل 2018 ومشروع التكسير الهيدروجينى بمصنع شركة البترول بأسيوط والذى يهدف إلى تحويل المازوت إلى سولار .

وأضاف رشوان أن مصر شهدت فى عهد السيسى شبكة طرق عملاقة استفادت منها أسيوط بثلاث طرق هى ديروط ـ الفرافرة ومنفلوط ـ تنيده والذى يربط أسيوط والداخلة فى ثلاث ساعات بدلا 7 ساعات ودعا رشوان الجميع للوقوف صف واحد وتوحيد الكلمة والسير بنية صادقة وإرادة قوية لمواجهة التحديات الحقيقية التى تواجهها مصر مجددا الثقة فى السيسى للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل.

وأكد ممتاز دسوقى عضو مجلس النواب على دور الرئيس السيسى فى نجاح ثورة 30 يونيه وانحيازه للإرادة الشعبية معرضا نفسه للخطر مخاطرا بمستقبله وقال الدسوقى أن التاريخ سوف يسطر كيف حمى جيش مصر العظيم.

وقال محمد فهمى صالح المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر باسيوط بان جميع ابناء أسيوط يلتفون حول قائدهم معلنين تأييدهم الكامل للرئيس السيسى الذى وضع روحه على كفه من أجل الشعب ومن أجل مصر.



مؤتمرجماهيري بمركز صدفا لتأييد السيسي



مؤتمر جماهيري بمركز صدفا لتأييد السيسي



مؤتمر جماهيري بمركز صدفا لتأييد السيسي