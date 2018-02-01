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صور.. ضبط 7حمير مذبوحه قبل بيعها لمحلات مأكولات بالخانكة

الخميس، 01 فبراير 2018 11:50 م
صور.. ضبط 7حمير مذبوحه قبل بيعها لمحلات مأكولات بالخانكة ضبط حمير مذبوحه قبل بيعها


القليوبية- نيفين طه
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تمكنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، من ضبط صاحب مخزن لقيامه باستغلال ثلاجه لتخزين لحوم الحمير وتوزيعها على محلات مأكولات، حيث تبين أن المضبوطات عبارة عن 7 حمير مذبوحه ومسلوخه ومقطعه بإحدى الثلاجات داخل مخزن بدون تصريح بعزبة الأبيض بأبوزعبل التابعة لمدينة الخانكة بإجمالى وزن 500 كيلو تقريبا.

كما تم تحرير 7 محاضر ضد جزارين بمدينة الخانكة لعرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، كما تم ضبط كميات حوالى 100 كيلو من اللحوم الفاسدة.

جاء ذلك بقيادة الدكتور مجدى عبد رباع، وأيمن هشام الشعراوى، عفيفى إبراهيم عفيفى، أطباء بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية، جاء ذلك بإشراف الدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليويية، والدكتور ناصر أبوسنة مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتور حاتم عبدالحكم مدير إدارة المجازر، وتوجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

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ضبط حمير مذبوحه قبل بيعها علي محلات مأكولات بالخانكة (1)
ضبط حمير مذبوحه قبل بيعها 

 

ضبط حمير مذبوحه قبل بيعها علي محلات مأكولات بالخانكة (2)
ضبط حمير مذبوحه قبل بيعها

 

ضبط حمير مذبوحه قبل بيعها علي محلات مأكولات بالخانكة (3)
ضبط حمير مذبوحه قبل بيعها
ضبط حمير مذبوحه قبل بيعها علي محلات مأكولات بالخانكة (4)
ضبط حمير مذبوحه قبل بيعها 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Osama Fathy

وكمان الحمير مش هاتموت

يعني مافيش حاجة ناكلها تبقى مش مغشوشة؟ طيب هايحصل إيه لو بطلنا أكل اللحمة؟ طبعاً أكيد مش هانموت .. وكمان الحمير مش هاتموت ..

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