صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مراحل تصنيع حافلات الركاب فى بيونج يانج

صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مراحل تصنيع حافلات الركاب فى بيونج يانجالخميس، 01 فبراير 2018 02:27 ص
زعيم كوريا الشمالية يتفقد مراحل تصنيع حافلات
كتب محمود رضا الزاملى_ تصوير أ.ف.ب
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تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مصنعاً لتصنيع وتجميع الحافلات فى بيونج يانج، الذى تم إنشاؤه حديثا ، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز" .
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، قد أفادت بأن الزعيم كيم جونج أون قام بزيارة تفقدية إلى مصنع "أمنوك كانغ" لصناعة الإطارات فى مدينة مانبو فى إقليم جاكانغ.
والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية تؤكد على أهمية الصناعات لإنتاج المستلزمات اليومية منذ تولى كيم جونغ-أون السلطة وذلك من أجل توطين السلع الاستهلاكية واستقرار مشاعر الرأى العام.
القائمين على ادارة المصنع يشرحون عمليات التصنيع لزعيمهم
زعيم كوريا الشمالية داخل مصنع الحافلات
زعيم كوريا الشمالية داخل مصنع انشاء الحافلات
زعيم كوريا الشمالية داخل مصنع للحافلات
زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنع حافلات
كيم كونج أون داخل مصنع انشاء الحافلات
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