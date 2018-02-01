صور.. توقف الأعمال بمسجد تابع لأوقاف الوادى الجديد فى الداخلة منذ عامين





طالب أهالى قرية القلمون التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاءات مسجد الصفا والمروة التابعة لمديرية الأوقاف والذى تم تأسيسه بالجهود الذاتية لأهالى القرية وتم تسليمه للأوقاف منذ عامين، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن بسبب تأخر المقاول المنفذ فى إنجاز العمل فى المشروع دون أسباب محددة وهو ما أثار استياء المواطنين المقيمين فى القرية والذين يأملون أن يؤدوا الصلاة فيه قبل حلول شهر رمضان المقبل .

ورصدت عدسة اليوم السابع أعمال الإنشاءات فى المسجد والتى لم يتم الانتهاء منها لعدم الانتظام فى الأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية والتجهيزات التى تؤهل المسجد لاستقبال المصلين، حيث يتضرر المواطنون من عدم وجود مسجد فى المنطقة يخدم الأهالى وهو يقع فى مسافة تتوسط القرية فى المنطقة البحرية وتجاور مبانى القرية القديمة والتى يحتاج المصلون لموقع قريب للمسجد لأداء الصلاة فيه .

وقال أحمد الخطيب موجه بالتربية والتعليم ومن أهالى القرية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أهالى القرية قاموا بتأسيس المسجد وتنفيذ مراحل من الإنشاءات فيه بصورة كبيرة ولم يتبق سوى أعمال التجهيزات فى المسجد والتى توقفت منذ عامين بسبب عدم انتهاء المقاول المسئول عن التنفيذ على مدار عامين، حيث قاموا بمخاطبة مديرية الأوقاف لمعرفة سبب التأخير فى إنجاز العمل فى إنشاءات المسجد على مدار عامين .

وأضاف الخطيب، أن مدير الأوقاف اثناء زيارته للقرية وتفقد المسجد اشتكى الأهالى له من سبب تأخير أعمال المسجد وقام باستدعاء المسئول عن التنفيذ لمعرفة سبب التأخير وأخذ تعهد منه بتسليم المسجد خلال الشهرين القادمين على أن يكون تم الانتهاء من كافة الأعمال فى المسجد والذى توقف بسبب تأخر الأعمال فيه .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنه بالفعل تم التواصل مع المقاول المنفذ للمشروع ووعد بإنهاء الأعمال خلال المدة المحددة ولن يتم منحه أية فرص أخرى فى حال تأخر تسليم أعمال المسجد فى موعدها وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية بشان أعمال الاحلال والإنشاءات الخاصة بمساجد المحافظة .

أعمال المسجد المتوقفة







جانب من الأعمال المتوقفة







تأخر إنجاز أعمال التشطيبات







تضرر الأهالى من توقف العمل







المسجد من الخارج







أحد المواطنين يشرح المشكلة







الأهالى يتمنون أداء الصلاة فى المسجد







مدير الاوقاف وعد بإنهاء المشكلة







اعمال التشطيبات متوقفة منذ عامين



