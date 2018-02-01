video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 08:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توقف الأعمال بمسجد تابع لأوقاف الوادى الجديد فى الداخلة منذ عامين

الخميس، 01 فبراير 2018 07:00 ص
صور.. توقف الأعمال بمسجد تابع لأوقاف الوادى الجديد فى الداخلة منذ عامين تأخر إنجاز أعمال التشطيبات


إضافة تعليق

طالب أهالى قرية القلمون التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاءات مسجد الصفا والمروة التابعة لمديرية الأوقاف والذى تم تأسيسه بالجهود الذاتية لأهالى القرية وتم تسليمه للأوقاف منذ عامين، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن بسبب تأخر المقاول المنفذ فى إنجاز العمل فى المشروع دون أسباب محددة وهو ما أثار استياء المواطنين المقيمين فى القرية والذين يأملون أن يؤدوا الصلاة فيه قبل حلول شهر رمضان المقبل .

ورصدت عدسة اليوم السابع أعمال الإنشاءات فى المسجد والتى لم يتم الانتهاء منها لعدم الانتظام فى الأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية والتجهيزات التى تؤهل المسجد لاستقبال المصلين، حيث يتضرر المواطنون من عدم وجود مسجد فى المنطقة يخدم الأهالى وهو يقع فى مسافة تتوسط القرية فى المنطقة البحرية وتجاور مبانى القرية القديمة والتى يحتاج المصلون لموقع قريب للمسجد لأداء الصلاة فيه .

وقال أحمد الخطيب موجه بالتربية والتعليم ومن أهالى القرية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أهالى القرية قاموا بتأسيس المسجد وتنفيذ مراحل من الإنشاءات فيه بصورة كبيرة ولم يتبق سوى أعمال التجهيزات فى المسجد والتى توقفت منذ عامين بسبب عدم انتهاء المقاول المسئول عن التنفيذ على مدار عامين، حيث قاموا بمخاطبة مديرية الأوقاف لمعرفة سبب التأخير فى إنجاز العمل فى إنشاءات المسجد على مدار عامين .

وأضاف الخطيب، أن مدير الأوقاف اثناء زيارته للقرية وتفقد المسجد اشتكى الأهالى له من سبب تأخير أعمال المسجد وقام باستدعاء المسئول عن التنفيذ لمعرفة سبب التأخير وأخذ تعهد منه بتسليم المسجد خلال الشهرين القادمين على أن يكون تم الانتهاء من كافة الأعمال فى المسجد والذى توقف بسبب تأخر الأعمال فيه .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنه بالفعل تم التواصل مع المقاول المنفذ للمشروع ووعد بإنهاء الأعمال خلال المدة المحددة ولن يتم منحه أية فرص أخرى فى حال تأخر تسليم أعمال المسجد فى موعدها وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية بشان أعمال الاحلال والإنشاءات الخاصة بمساجد المحافظة .

 أعمال المسجد المتوقفة

أعمال المسجد المتوقفة


جانب من الأعمال المتوقفة
جانب من الأعمال المتوقفة


تأخر إنجاز أعمال التشطيبات
تأخر إنجاز أعمال التشطيبات


تضرر الأهالى من توقف العمل
تضرر الأهالى من توقف العمل


المسجد من الخارج
المسجد من الخارج


أحد المواطنين يشرح المشكلة
أحد المواطنين يشرح المشكلة


الأهالى يتمنون أداء الصلاة فى المسجد
الأهالى يتمنون أداء الصلاة فى المسجد


مدير الاوقاف وعد بإنهاء المشكلة
مدير الاوقاف وعد بإنهاء المشكلة


اعمال التشطيبات متوقفة منذ عامين
اعمال التشطيبات متوقفة منذ عامين


جانب من العمل فى المسجد
جانب من العمل فى المسجد


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسكان الوادى الجديد:طرح مشروع السوق الحضرى بالفرافرة بتكلفة 3،6 مليون جنيه

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة