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صور.. النيابة تعاين موقع حريق أدى لتفحم محلات مول تجارى بإسنا

الخميس، 01 فبراير 2018 03:33 م
صور.. النيابة تعاين موقع حريق أدى لتفحم محلات مول تجارى بإسنا فريق من النيابة يعاين موقع حريق أدي لتفحم محلات مول تجاري بإسنا


الأقصر – أحمد مرعى
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توجه فريق من النيابة العامة بمدينة إسنا، اليوم الخميس، لموقع مول تجارى اندلعت فيه النيران مساء أمس الأربعاء، وأدت لتفحم عدد من المحلات بالمول بالكامل، وذلك تحت إشراف المستشار أحمد عبد المقصود المحامى العام لنيابات الأقصر، لإعداد تقرير كامل بالواقعة وتقدير الخسائر وسبب الحريق.

 

وقام فريق النيابة العامة برصد كافة المحلات داخل المول التى اندلعت فيها النيران، وأتت عليها بالكامل، وهى عبارة عن محلات ملابس ومفروشات وكوافير للعرائس ومحلات أحذية وعطور ومقهى داخلى، بإجمالى يتعدى 13 محلا تجاريا، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحريق.

 

وكان رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، سيطروا فى الساعات الأولى من اليوم الخميس، فى السيطرة على حريق نشب فى مول تجارى بشارع السوق بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وتم إخماد النيران قبل امتدادها للمحلات والمنازل المجاورة، حيث كانت البداية بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بنشوب النيران فى مول تجارى بشارع السوق بوسط مدينة إسنا، فانتقلت على الفور 6 سيارات إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على النيران قبل امتداداها لباقى المحلات فى شارع السوق.

 

وانتقل لموقع الحريق كل من محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، لمتابعة أعمال رجال الإطفاء بمعاونة الأهالى فى السيطرة على النيران قبيل إمتدادها لباقى المنازل والمحلات المجاورة، حيث أن شارع السوق منطقة سكنية كبيرة بوسط مدينة إسنا، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

فريق من النيابة يعاين موقع حريق أدي لتفحم محلات مول تجاري بإسنا
فريق من النيابة يعاين موقع حريق أدي لتفحم محلات مول تجاري بإسنا

 

جانب من خسائر حريق مول تجاري باسنا
جانب من خسائر حريق مول تجاري بإسنا

 

تفحم محلات بالكامل داخل مول اسنا التجاري
تفحم محلات بالكامل داخل مول إسنا التجاري

 

جانب من اثار الحريق داخل مول اسنا التجاري
جانب من آثار الحريق داخل مول إسنا التجاري

 

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق مول اسنا التجاري
النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق مول إسنا التجاري

 


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