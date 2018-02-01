صور.. النيابة تعاين موقع حريق أدى لتفحم محلات مول تجارى بإسنا





الأقصر – أحمد مرعى

توجه فريق من النيابة العامة بمدينة إسنا، اليوم الخميس، لموقع مول تجارى اندلعت فيه النيران مساء أمس الأربعاء، وأدت لتفحم عدد من المحلات بالمول بالكامل، وذلك تحت إشراف المستشار أحمد عبد المقصود المحامى العام لنيابات الأقصر، لإعداد تقرير كامل بالواقعة وتقدير الخسائر وسبب الحريق.

وقام فريق النيابة العامة برصد كافة المحلات داخل المول التى اندلعت فيها النيران، وأتت عليها بالكامل، وهى عبارة عن محلات ملابس ومفروشات وكوافير للعرائس ومحلات أحذية وعطور ومقهى داخلى، بإجمالى يتعدى 13 محلا تجاريا، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحريق.

وكان رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، سيطروا فى الساعات الأولى من اليوم الخميس، فى السيطرة على حريق نشب فى مول تجارى بشارع السوق بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وتم إخماد النيران قبل امتدادها للمحلات والمنازل المجاورة، حيث كانت البداية بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بنشوب النيران فى مول تجارى بشارع السوق بوسط مدينة إسنا، فانتقلت على الفور 6 سيارات إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على النيران قبل امتداداها لباقى المحلات فى شارع السوق.

وانتقل لموقع الحريق كل من محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، لمتابعة أعمال رجال الإطفاء بمعاونة الأهالى فى السيطرة على النيران قبيل إمتدادها لباقى المنازل والمحلات المجاورة، حيث أن شارع السوق منطقة سكنية كبيرة بوسط مدينة إسنا، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



فريق من النيابة يعاين موقع حريق أدي لتفحم محلات مول تجاري بإسنا



جانب من خسائر حريق مول تجاري بإسنا



تفحم محلات بالكامل داخل مول إسنا التجاري



جانب من آ ثار الحريق داخل مول إسنا التجاري ثار الحريق داخل مول إسنا التجاري