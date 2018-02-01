صور.. المحكمة الأمريكية تستدعى لاعبات الجمباز ضحايا الاعتداء الجنسى

صور.. المحكمة الأمريكية تستدعى لاعبات الجمباز ضحايا الاعتداء الجنسىالخميس، 01 فبراير 2018 05:43 ص
استدعاء لاعبات الجمباز ضحايا الاعتداء الجنسى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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استأنفت محكمة أمريكية، شهادات فتيات الجمباز عقب استدعائهن ووقفوا أمام المحكمة للادلاء بشهادتهن وذلك عقب صدور حكم على "لارى نصار"، الطبيب السابق للفريق الوطنى الأمريكى للجمباز، بالسجن 175 عاما بعد إدانته باعتداءات جنسية شتى طالت أكثر من 150 فتاة.
وخلال المحاكمة واجهت العديد من اللاعبات المعتدى عليهن حيث تحدثن عما تعرضن له على يد لارى بينما كن ما تزال فتيات صغيرات.
إيرين بلاير لاعبة الجمباز
لارى نصار طبيب فريق الولايات المتحدة للجمباز
لاعبة الجمباز السابق آنى لابرى
ميا كوفى لاعبة الجمباز
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