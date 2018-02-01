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صور.. القمر العملاق يشاهد ثوران بركان الفلبين خلال إطلاق حمم حمراء

الخميس، 01 فبراير 2018 06:36 ص
صور.. القمر العملاق يشاهد ثوران بركان الفلبين خلال إطلاق حمم حمراء القمر العملاق يشاهد ثوران بركان الفلبين


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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شهدت الفلبين ظاهرة فلكية بالتزامن مع ثوران بركان مايون، مساء الأربعاء، حيث تجدد ثوران بركان مايون، وإطلاق قذائف نارية وصخرية ومن خلفه ظاهرة "سوبر مون".

وأعلنت السلطات الفلبينية ، أن بركان مايون ثار مطلقا المزيد من الحمم البركانية والصخور، محذرة بشدة من أن يكون نشاط تمهيدا لثوران ضخم فى الأيام القادمة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن السلطات تواصل إصدار تحذيراتها من خطر انطلاق ملايين الأطنان من الرماد والصخور التى يقذفها بركان (مايون) والمختلطة بالأمطار، والتى يمكن أن تهدد حياة السكان المقيمين حوله، مشيرة إلى فرار عشرات الآلاف منهم إلى مناطق آمنة، وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد المهاجرين بسبب النشاط البركانى بلغ أكثر من 85 ألف شخص من سكان المنطقة .

الدخان يغطى القمر العملاق
الدخان يغطى القمر العملاق

 

السوبر مون فى سماء الفلبين
السوبر مون فى سماء الفلبين

 

القمر العملاق بجواره حمم البركان
القمر العملاق بجواره حمم البركان

 

تصاعد الادخنة من بركان الفلبين
تصاعد الادخنة من بركان الفلبين

 

تصاعد الدخان من البركان
تصاعد الدخان من البركان

 

حمم البركان تتدفق من فوهة البركان
حمم البركان تتدفق من فوهة البركان

 

حمم البركان تندلع من فوهة الجبل
حمم البركان تندلع من فوهة الجبل

 

دخان البركان
دخان البركان

 

سحابة من الدخان
سحابة من الدخان

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سوبر مون

ثوران بركان

أخبار الفلبين

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