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صور.. الروبوت الفضائى "كوريوسيتى" يسير على سطح المريخ

الخميس، 01 فبراير 2018 06:25 ص
صور.. الروبوت الفضائى "كوريوسيتى" يسير على سطح المريخ الربوت الفضائى الأمريكى كوريوسيتى


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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أظهرت صورا بثتها وكالة "رويترز"، للربوت الفضائى الأمريكى كوريوسيتى خلال سيره على سطح المريخ، وأجرى الروبوت ، الذى حط فى منذفترة على سطح المريخ، وأجرى عدة عمليات حفر فى صخور الكوكب الأحمر بهدف رفع عينة لتحليلها، بحسب ما أعلنت، وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وحفر كوريوسيتى فى التاسع عشر من ايارثقبا عمقه 6,6 سنتيمترات وقطره 1,6 سنتيمترات فى صخرة اطلق عليها اسم كمبرلاند، وذلك بواسطة الحفارة الموجودة فى ذراعه، وفقا لما اعلنته مختبرات "جيت بروبلشن لاب" التابعة للناسا، وسيجرى نقل العينة المرفوعة من داخل الصخرة الى اجهزة التحليل المزود بها الروبوت فى الايام القليلة المقبلة.

وكان كوريوسيتى قد رفع فى أول عينة من داخل صخرة رسوبية على سطح المريخ، وكانت تلك أول عملية حفر تتم خارج كوكب الأرض، واستنتج العلماء من تحليل تلك العينة أن كوكب المريخ كان فى ما مضى بيئة صالحة لوجود الكائنات المجهرية وتطورها.

الروبوت الفضائى كوريوسيتى
الروبوت الفضائى كوريوسيتى

 

الروبوت كوريوسيتى
الروبوت كوريوسيتى

 


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روبوت فضائى

كوريوسيتى

سطح المريخ

كوكب المريخ



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