صور.. الرئيس الفرنسى بالطربوش التونسى أثناء جولة سياحية فى المدينة القديمة

صور.. الرئيس الفرنسى بالطربوش التونسى أثناء جولة سياحية فى المدينة القديمةالخميس، 01 فبراير 2018 06:49 م
ماكرون بالطربوش
كتب عبد الوهاب الجندى
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ارتدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الطربوش التونسى الشهير أثناء جولة سياحية فى شوارع مدينة تونس القديمة، وذلك بعد إجراء محادثات رسمية مع الرئيس الباجى قائد السبسي.
وزار ماكرون أيضا متحف باردو، الذى تعرض لهجمات إرهابية من قبل مسلحين بداية عام 2017، وووضع أكاليل من الزهور على قبول الضحايا، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
الرئيس الفرنسي
إمانويل ماكرون
ماكرون بالطربوش التونسي
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