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صور.. الرئيس الفرنسى بالطربوش التونسى أثناء جولة سياحية فى المدينة القديمة

الخميس، 01 فبراير 2018 06:49 م
صور.. الرئيس الفرنسى بالطربوش التونسى أثناء جولة سياحية فى المدينة القديمة ماكرون بالطربوش


كتب عبد الوهاب الجندى
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ارتدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الطربوش التونسى الشهير أثناء جولة سياحية فى شوارع مدينة تونس القديمة، وذلك بعد إجراء محادثات رسمية مع الرئيس الباجى قائد السبسي.

وزار ماكرون أيضا متحف باردو، الذى تعرض لهجمات إرهابية من قبل مسلحين بداية عام 2017، وووضع أكاليل من الزهور على قبول الضحايا، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

 

إمانويل ماكرون
إمانويل ماكرون

 

ماكرون بالطربوش التونسي
ماكرون بالطربوش التونسي

 


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