صور.. إنقاذ 240 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل ليبيا بينهم أطفال ونساء





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أعلنت البحرية الليبية، الأربعاء، إنقاذ 240 مهاجرًا غير شرعى ، قبالة سواحل مدينتى الزاوية وزوارة، غربى البلاد، بينهم أطفال ونساء، وقالت البحرية الليبية أنه تم إنقاذ 240 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية وعربية" لم يحددها.

وأضافت البحرية الليبية، أن عملية الإنقاذ "جرت عقب تلقى الزورق الذى كان فى مهمة استطلاع، بلاغا بوجود قارب هجرة على بعد 20 ميلا من مدينة الزاوية (50 كلم غرب العاصمة طرابلس)، فتوجه إليه فورا، وتمت عملية الإنقاذ بنجاح".

وبعد مرور ساعة أو ساعتين من عملية الإنقاذ الأولى، تلقى حرس السواحل بلاغا ثانٍ بوجود قارب هجرة آخر قبالة شواطئ مدينة زوارة (120 كلم غرب طرابلس)، و"تمت عملية إنقاذ المهاجرين بنجاح أيضا"، وفق المصدر نفسه.

وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق فى الأعوام الثلاث الماضية.

ويعانى البلد العربى الغنى بالنفط من فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبى الراحل، معمر القذافي، فى 2011 .



أحد المهاجرين يتلقى الرعاية الطبية



أطفال ونساء بين المهاجرين



المهاجرون عقب انقاذهم



إنقاذ إحدى المهاجرات على سواحل ليبيا



خروج المهاجرين من البحر



عدد من المهاجرات



عدد من المهاجرين



عشرات المهاجرين عقب انقاذهم فى ليبيا



مقر احتجاز المهاجرين غير الشرعيين



مهاجرون على سواحل ليبيا



مهاجرين تم انقاذهم