صور.. إنقاذ شخصين فى انهيار منزل من 3 طوابق بأدفا سوهاج





سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ البرى، بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من استخراج شخصين على قيد الحياة، من أسفل أنقاض منزل أنهار منذ قليل بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج، دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد حدوث انهيار بمنزل مكون من 3 طوابق بدائرة المركز، ولم ينتج عن ذلك خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ البرى، والتى تمكنت من استخراج شخصين على قيد الحياة من أسفل الأنقاض، جار عمل التحريات اللازمة برئاسة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما انتقلت معدات مجلس مدينة سوهاج، ومعدات المجلس القروى، لاستكمال رفع الأنقاض وعمل كردون بالمنطقة، وملاحظة الحالة الخاصة بباقى المبانى الموجودة بالمنطقة.