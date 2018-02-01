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صور .. إنجازات السيسي فى معرض "إيدي وإيدك نصنع المستحيل" بكفر الشيخ

الخميس، 01 فبراير 2018 05:16 م
صور .. إنجازات السيسي فى معرض "إيدي وإيدك نصنع المستحيل" بكفر الشيخ جانب من المعرض


كفر الشيخ – محمد سليمان
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افتتح صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، معرض الإبداع والابتكار بعنوان " بإيدي وإيدك نصنع المستحيل " للمجال الصناعي، وتضمن المعرض العديد من المعروضات الفنية والتحف، وأعمال الحفر على الخشب والأشغال الخشبية المختلفة ،والنحت وبعض الابتكارات للطلاب ، وعدد من المعروضات العبرة عن المناهج الدراسية المختلفة.

وعبر الطلاب خلال المعرض عن القضية الفلسطينية ، والمسجد القدس الذي أصبح أسيراً على حد تعبير الطلاب ، كما عبر الطلاب من خلال الأعمال الفنية عن المشروعات العملاقة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتأييد الرئيس خلال الانتخابات الرئسية المقبلة .

 

 

بعض محتويات معرض الطلاب بالمجال الصناعي
بعض محتويات معرض الطلاب بالمجال الصناعي

 

القدس أسيرة احدى منتجات الطلاب تعبيراُ عن رفضه لقرار الرئيس الامريكي
القدس أسيرة احدى منتجات الطلاب تعبيراُ عن رفضه لقرار الرئيس الامريكي

 

ابريق من الخشب
ابريق من الخشب

 

المشاركون في المعرض
المشاركون في المعرض

 

نتيجة تعبر عن مصر 2018
نتيجة تعبر عن مصر 2018

 

بعض المعروضات بالمعرض من اعمال الطلاب
بعض المعروضات بالمعرض من اعمال الطلاب

 

وكيل الوزارة يشكر المشاركين في المعرض
وكيل الوزارة يشكر المشاركين في المعرض

 

جانب من المعروضات
جانب من المعروضات

 

تعدد المعروضات من أعمال الطلاب
تعدد المعروضات من أعمال الطلاب

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 


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