صور .. إنجازات السيسي فى معرض "إيدي وإيدك نصنع المستحيل" بكفر الشيخ

صور .. إنجازات السيسي فى معرض "إيدي وإيدك نصنع المستحيل" بكفر الشيخالخميس، 01 فبراير 2018 05:16 م
جانب من المعرض
كفر الشيخ – محمد سليمان
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افتتح صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، معرض الإبداع والابتكار بعنوان " بإيدي وإيدك نصنع المستحيل " للمجال الصناعي، وتضمن المعرض العديد من المعروضات الفنية والتحف، وأعمال الحفر على الخشب والأشغال الخشبية المختلفة ،والنحت وبعض الابتكارات للطلاب ، وعدد من المعروضات العبرة عن المناهج الدراسية المختلفة.
وعبر الطلاب خلال المعرض عن القضية الفلسطينية ، والمسجد القدس الذي أصبح أسيراً على حد تعبير الطلاب ، كما عبر الطلاب من خلال الأعمال الفنية عن المشروعات العملاقة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتأييد الرئيس خلال الانتخابات الرئسية المقبلة .
بعض محتويات معرض الطلاب بالمجال الصناعي
القدس أسيرة احدى منتجات الطلاب تعبيراُ عن رفضه لقرار الرئيس الامريكي
ابريق من الخشب
المشاركون في المعرض
نتيجة تعبر عن مصر 2018
بعض المعروضات بالمعرض من اعمال الطلاب
وكيل الوزارة يشكر المشاركين في المعرض
جانب من المعروضات
تعدد المعروضات من أعمال الطلاب
جانب من الحضور
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