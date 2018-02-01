صور .. إنجازات السيسي فى معرض "إيدي وإيدك نصنع المستحيل" بكفر الشيخ

افتتح صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، معرض الإبداع والابتكار بعنوان " بإيدي وإيدك نصنع المستحيل " للمجال الصناعي، وتضمن المعرض العديد من المعروضات الفنية والتحف، وأعمال الحفر على الخشب والأشغال الخشبية المختلفة ،والنحت وبعض الابتكارات للطلاب ، وعدد من المعروضات العبرة عن المناهج الدراسية المختلفة.

وعبر الطلاب خلال المعرض عن القضية الفلسطينية ، والمسجد القدس الذي أصبح أسيراً على حد تعبير الطلاب ، كما عبر الطلاب من خلال الأعمال الفنية عن المشروعات العملاقة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتأييد الرئيس خلال الانتخابات الرئسية المقبلة .



بعض محتويات معرض الطلاب بالمجال الصناعي



القدس أسيرة احدى منتجات الطلاب تعبيراُ عن رفضه لقرار الرئيس الامريكي



ابريق من الخشب



المشاركون في المعرض



نتيجة تعبر عن مصر 2018



بعض المعروضات بالمعرض من اعمال الطلاب



وكيل الوزارة يشكر المشاركين في المعرض



جانب من المعروضات



تعدد المعروضات من أعمال الطلاب