شعبة "صيدليات الجيزة" تضع خطة للتطوير وتدعم السيسي فى انتخابات الرئاسة

كتب حسام الشقويرى

أعلنت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية، تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى وانتخابه لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال المشروعات القومية الذى بدأ تنفيذها منذ 4 سنوات، كاشفة فى الوقت ذاته عن خطتها لتطوير أداء الصيدليات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الشعبة، بحضور محمد إمبابى سكرتير عام الغرفة التجارية بالجيزة وعادل رزين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والشعب، وبحضور أعضاء مجلس إدارة شعبة الصيدليات.

وقال الدكتور أحمد جلال رئيس الشعبة، أنه تم الاتفاق على تنفيذ خطة لتنظيم عمل وتطوير الصيدليات سواء بالنسبة للتجهيزات اللازمة لمساعدة الصيدليات على العمل طبقا لأحدث المواصفات العالمية.

أضاف رئيس الشعبة، أن خطة تطوير الأداء تتضمن تنظيم دورات تدريبية للصيادلة وتأهيلهم من خلال خبراء متخصصين فى التنمية البشرية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء موقع إلكترونى خاص بالشعبة لتحقيق التواصل والتعاون ومساعدة الصيدليات على حل مشاكلها والتواصل مع كافة الأجهزة.

وقال محمد إمبابى، سكرتير عام الغرفة التجارية، إنه تم الاتفاق على تنفيذ خطة بالتعاون بين الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر وشعبة الصيدليات لزيادة الخدمات المقدمة للصيدليات والعمل على حل مشاكلها وإزالة المعوقات لمساعدة الصيدليات لتوفير الأدوية للمواطنين بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والمصالح التى تتعامل معها الصيدليات.

وكشف عادل رزين، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالغرفة، عن أنه تم الاتفاق على الاستفادة من مكتب الإرشاد الضريبى بالغرفة لحل كافة المشاكل التى تواجه الصيادلة وزيادة الخدمات الضريبية المقدمة بما يتناسب مع البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية وشعبة الصيدليات.