شركة أوبتك: 79% من طلاب "النهضة" حققوا 70% فأكثر باللغة الإنجليزية





وائل ربيعى تصوير محمد الحصرى

قال كالويل موخرجى، نائب رئيس قطاع الأعمال الدولية بشركة أوبتيك، إن التعاون مع جامعة النهضة تطلب عام من العمل الجاد لإحضار مسألة تطوير التعليم على طاولة الحوار وافتتاح مركزا جديدا لتأهيل الشباب فى اللغة الإنجليزية والوسائط المتعددة وتكنولوجيا المعلومات، معلنا أن 79% من الطلبة الذين حصلوا على الكورسات المشتركة فى اللغة الإنجليزية مع جامعة النهضة حصلوا على تقدير أعلى من 70%، وهذا ما تستهدفه أوبتيك.

وأضاف موخرجى، بكلمته خلال حفل افتتاح البرنامج الجديد بالتعاون مع شركة أوبتك العالمية، بحضور المهندس محمد الرشيدى، المدير التنفيذى لشركة تعليم للخدمات الإدارية ورئيس مجلس أمناء جامعة النهضة ببنى سويف، والسفير الهندى فى مصر والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ الحقوق بجامعة القاهرة، "نريد الاستمرار فى دعم التعليم فى مصر ورحلة نجاح سنة واحدة من التعاون مع جامعة النهضة كفيلة لتكون إثباتا على التطوير".