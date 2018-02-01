شرطة كرداسة تستمع لأقوال الطالبين المختطفين بعد تحريرهما





كتب بهجت أبو ضيف

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن الطالبين اللذان تم تحريرهما بعد خطفهما بقرية ناهيا بكرداسة يتواجدان الآن بمركز شرطة كرداسة، حيث يستمع لأقوالهما عدد من القيادات الأمنية للحصول علي معلومات لكشف هوية كافة المتهمين المتورطين بخطفهما.

وأضاف المصدر أنه تم القبض على المتهمبن المتورطين فى خطف الطالبين، عدا 3 أشخاص جار إعداد الأكمنة للقبض عليهم.

في الوقت الذى سادت فى حالة من الفرحة بين سكان قرية ناهيا، عقب تحرير الطالبين، حيث طالب الأهالى بسرعة ضبط باقى المتهمين لتطهير كرداسة من التشكيلات العصابية.