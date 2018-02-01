video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شرطة كرداسة تستمع لأقوال الطالبين المختطفين بعد تحريرهما

الخميس، 01 فبراير 2018 01:09 ص
شرطة كرداسة تستمع لأقوال الطالبين المختطفين بعد تحريرهما خطف - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن الطالبين اللذان تم تحريرهما بعد خطفهما بقرية ناهيا بكرداسة يتواجدان الآن بمركز شرطة كرداسة، حيث يستمع لأقوالهما عدد من القيادات الأمنية للحصول علي معلومات لكشف هوية كافة المتهمين المتورطين بخطفهما.

وأضاف المصدر أنه تم القبض على المتهمبن المتورطين فى خطف الطالبين، عدا 3 أشخاص جار إعداد الأكمنة للقبض عليهم.

في الوقت الذى سادت فى حالة من الفرحة بين سكان قرية ناهيا، عقب تحرير الطالبين، حيث طالب الأهالى بسرعة ضبط باقى المتهمين لتطهير كرداسة من التشكيلات العصابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير الطالبين المختطفين بكرداسة والقبض علي عدد من المتهمين

أخبار الحوادث

خطف طالبين

كرداسة

أمن الجيزة



لا تفوتك
"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

تعرف على الإيرادات القياسية لفيلم Star Wars The Last Jedi بعد 7 أسابيع

تعرف على الإيرادات القياسية لفيلم Star Wars The Last Jedi بعد 7 أسابيع

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة