شاهد لحظة إعلان وزير بريطانى استقالته بعد تأخره عن جلسة مجلس العموم





وكالات

على الرغم من أن الوزير البريطاني، اللورد مايكل بيتس، تأخر عن حضور مجلس اللوردات خمس دقائق فقط، إلا أنه قرر الاستقالة، ورفض التراجع عنها أمام طلبات أعضاء المجلس، وفق وكالة "سبوتنيك".

ناقش مجلس اللوردات خلال الخمس دقائق التى غاب فيها الوزير البريطانى، سؤالا موجها له، وفور حضوره طلب الحديث معتذرا عن تأخره قائلا: "إننى ‏أشعر بالعار لأننى لم أكن موجودًا لأجيب على السؤال، ولهذا أعلن استقالتى الفورية".

وغادر بيتس الجلسة، رغم صيحات أعضاء المجلس الذين طالبوه بالعودة مرة أخرى، والتراجع عن استقالته، إلا أنه رفض وأصر على الانصراف.

وولد بيتس فى 26 مايو 1961، وهو سياسى فى حزب المحافظين فى المملكة المتحدة يخدم فى مجلس اللوردات منذ عام 2008، بحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية.

وكان الوزير البريطانى يمثل فى السابق دائرة لانجبورج فى مجلس العموم من 1992 إلى 1997، وشغل منصب وكيل وزارة الدولة لشؤون الإعلام الجنائى فى وزارة الداخلية خلال الفترة من 2014 إلى 2015.

وتم تعيينه في مايو 2015 وزيرا للدولة فى وزارة الداخلية، واستقال في مارس 2016، استقال من منصبه كوزير للدولة من أجل القيام بمسيرة لمسافة 2000 ميل من بوينس آيرس إلى ريو دى جانيرو لزيادة الوعى بالهدنة الأولمبية.

وعاد بيتس إلى الحكومة كوزير للدولة فى وزارة التنمية الدولية بأكتوبر 2016.