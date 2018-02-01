شاهد.. روعة صناعة الخلخال والمشغولات اليدوية فى التراث الشلاتينى بمعرض الكتاب





كتب إبراهيم سعيد

قامت إحدى الجمعيات النسائية بحلايب وشلاتين بتقديم عروض لمنتجات المرأة والإكسسوارات والمشغولات اليدوية المصنوعة من الخرز وجلود الماعز، بالإضافة إلى بعض النماذج المصنوعة من الخامات البيئية والتى يمكن اقتنائها بالمنازل بأسعار زهيدة ما أدى إلى جذب الجماهير لهذه المنتجات. بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49، بأرض المعارض بمدينة نصر .

ولروعة المشغولات التف زوار المعرض خاصة من السيدات، لمشاهدة وشراء تلك الاكسسوارات وأدوات الزينة والجدير بالذكر أن الخيمة تبدأ بإقامة طقوس الفرح البدوية ، ويقام طوال أيام المعرض عرض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية.

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