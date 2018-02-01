video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد.. روعة صناعة الخلخال والمشغولات اليدوية فى التراث الشلاتينى بمعرض الكتاب

الخميس، 01 فبراير 2018 03:27 م
شاهد.. روعة صناعة الخلخال والمشغولات اليدوية فى التراث الشلاتينى بمعرض الكتاب صناعة الخلخال والمشغولات اليدوية فى التراث الشلاتينى


كتب إبراهيم سعيد
إضافة تعليق

قامت إحدى الجمعيات النسائية بحلايب وشلاتين بتقديم عروض لمنتجات المرأة والإكسسوارات والمشغولات اليدوية المصنوعة من الخرز وجلود الماعز، بالإضافة إلى بعض النماذج المصنوعة من الخامات البيئية والتى يمكن اقتنائها بالمنازل بأسعار زهيدة ما أدى إلى جذب الجماهير لهذه المنتجات. بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49، بأرض المعارض بمدينة نصر .

ولروعة المشغولات التف زوار المعرض خاصة من السيدات، لمشاهدة وشراء تلك الاكسسوارات وأدوات الزينة والجدير بالذكر أن الخيمة تبدأ بإقامة طقوس الفرح البدوية ، ويقام طوال أيام المعرض عرض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية.

 

 

لمزيد من الفيديوهات الخدمية، المنوعة، الغريبة، الشيقة" زوروا موقعنا على اليوتيوب

https://www.youtube.com/user/MubasherYoum7/videos


إضافة تعليق

صناعة الخلخال

المشغولات اليدوية

حلايب وشلاتين

معرض القاهرة الدولى للكتاب

أرض المعارض



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

الصحة: 23 إصابة فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق القاهرة الفيوم

الصحة: 23 إصابة فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق القاهرة الفيوم

رئيس اتحاد كتاب وأدباء العراق: المنطقة العربية مستهدفة بالعنف والإرهاب.. يؤكد: المتطرفون فشلوا فى تدمير مصر لأنها أقوى وأكثر وعيا فى الحركة الثقافية.. المعمورى لـ"اليوم السابع": ربط الدين بالسياسة سبب الخراب

رئيس اتحاد كتاب وأدباء العراق: المنطقة العربية مستهدفة بالعنف والإرهاب.. يؤكد: المتطرفون فشلوا فى تدمير مصر لأنها أقوى وأكثر وعيا فى الحركة الثقافية.. المعمورى لـ"اليوم السابع": ربط الدين بالسياسة سبب الخراب

انقلاب فى حسابات حراسة مرمى الفراعنة قبل مونديال روسيا.. عواد يخطف الأضواء بعد التألق.. "شناوى" الأهلى يظهر ببراعة.. الحضرى يعلن: "أنا الأقوى".. دكة القطبين تلتهم نجاحات إكرامى و"شناوى" الزمالك

انقلاب فى حسابات حراسة مرمى الفراعنة قبل مونديال روسيا.. عواد يخطف الأضواء بعد التألق.. "شناوى" الأهلى يظهر ببراعة.. الحضرى يعلن: "أنا الأقوى".. دكة القطبين تلتهم نجاحات إكرامى و"شناوى" الزمالك

لو حلمك تبقى mister Egypt.. اعرف شروط المشاركة بمسابقة ملك جمال مصر للسياحة

لو حلمك تبقى mister Egypt.. اعرف شروط المشاركة بمسابقة ملك جمال مصر للسياحة

هل يعود متعب للأهلى بعد انتهاء تجربة التعاون السعودى؟.. القناص يجيب

هل يعود متعب للأهلى بعد انتهاء تجربة التعاون السعودى؟.. القناص يجيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة