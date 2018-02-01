شاهد.. روعة صناعة الخلخال والمشغولات اليدوية فى التراث الشلاتينى بمعرض الكتاب

شاهد.. روعة صناعة الخلخال والمشغولات اليدوية فى التراث الشلاتينى بمعرض الكتابالخميس، 01 فبراير 2018 03:27 م
صناعة الخلخال والمشغولات اليدوية فى التراث الشلاتينى
كتب إبراهيم سعيد
إضافة تعليق
قامت إحدى الجمعيات النسائية بحلايب وشلاتين بتقديم عروض لمنتجات المرأة والإكسسوارات والمشغولات اليدوية المصنوعة من الخرز وجلود الماعز، بالإضافة إلى بعض النماذج المصنوعة من الخامات البيئية والتى يمكن اقتنائها بالمنازل بأسعار زهيدة ما أدى إلى جذب الجماهير لهذه المنتجات. بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49، بأرض المعارض بمدينة نصر .
ولروعة المشغولات التف زوار المعرض خاصة من السيدات، لمشاهدة وشراء تلك الاكسسوارات وأدوات الزينة والجدير بالذكر أن الخيمة تبدأ بإقامة طقوس الفرح البدوية ، ويقام طوال أيام المعرض عرض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية.
لمزيد من الفيديوهات الخدمية، المنوعة، الغريبة، الشيقة" زوروا موقعنا على اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/MubasherYoum7/videos
إضافة تعليق
رئيس اتحاد كتاب وأدباء العراق: المنطقة العربية مستهدفة بالعنف والإرهاب.. يؤكد: المتطرفون فشلوا فى تدمير مصر لأنها أقوى وأكثر وعيا فى الحركة الثقافية.. المعمورى لـ"اليوم السابع": ربط الدين بالسياسة سبب الخراب
انقلاب فى حسابات حراسة مرمى الفراعنة قبل مونديال روسيا.. عواد يخطف الأضواء بعد التألق.. "شناوى" الأهلى يظهر ببراعة.. الحضرى يعلن: "أنا الأقوى".. دكة القطبين تلتهم نجاحات إكرامى و"شناوى" الزمالك
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة