"سوريا الديمقراطية": ارتفاع قتلى جيش تركيا فى هجوم عفرين السورية لـ18 جنديا





دمشق أ ش أ

أعلن المركز الإعلامى لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مساء الأربعاء، أن قواته نفذت "عملية نوعية" ضد القوات التركية فى قرية بوكى بشمال عفرين وقتلت 18 جنديا وأصابت آخرين.

وذكر المركز فى بيان ، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية بأن القوات نفذت عملية أخرى فى قرية خليل، وقتلت ما لا يقل عن 3 جنود أتراك،وأضاف البيان أن قوات سوريا دمرت سيارتين محملتين بأسلحة "دوشكا" فى قرية شنكيلة التابعة لناحية راجو وقتلت من فيهما.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية قد ذكرت فى بيان منشور على موقعها الرسمى، أن القوات التركية وحلفاءها قصفوا حى الأشرفية فى عفرين بصواريخ الكاتيوشا، وأصيب 9 مدنيين على الأقل نتيجة للقصف.