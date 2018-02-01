سقوط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "على .س.م" 25 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، وبحوزته 7 لفافات من مخدر البانجو، و5 أقراص مخدرة، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "سيد.ع.ع"27 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير، وبحوزته 150 قرصا مخدرا ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "محمد.م.م"28 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز فايد، وبحوزته 150 قرصا مخدرا وسلاح أبيض "كتر"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "أحمد.ال.ع"30 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير، وبحوزته 10 لفافات من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.