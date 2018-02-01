سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بكفر شكر بالقليوبية





القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بكفر شكر، حيث تلقى العقيد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بلاغا من "أحمد ح" تاجر ماشية بسرقة مجهولين 4 رؤوس ماشية من حظيرته.

انتقل اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وبإجراء المعاينة تبين أن حظيرة الماشية وسط زراعات الموالح خلف مسكن المبلغ مشيدة بالطوب الأحمر ومسقوفة بالأخشاب، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحادث، ومن خلال جمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة "محمد ج" 33 عاما بدون عمل، و"محمد أ" 33 عاما سائق توك توك، و"مصطفى ع" 30 عاما سائق، و"مرزوق ج" 34 عاما سائق، و"عادل ع" 23 عاما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 503 لسنة 2018م إدارى المركز، وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق متصل، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط صاحبى محل جزارة، لاتهامهما بتقليد أختام المجازر الحكومية فى بنها.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بشن حملة مكبرة بالتعاون مع الطب البيطرى على محال الجزارة، للتأكد من صلاحية منتجاتها، فتم ضبط "جودة م"، و"سلام ف" صاحبا محل جزارة ببنها، لاتهامهما بالذبح خارج المجزر دون إشراف الطب البيطرى، واستخدام أختام مزورة خاصة بالمجازر الحكومية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.