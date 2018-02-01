سفير أنجولا بالقاهرة: تحسن علاقات بلدينا منذ تولى السيسى القيادة (فيديو)الخميس، 01 فبراير 2018 08:00 م
أنطونيو فرنانديز سفير آنجولا بالقاهرة
كتب كريم كشك
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قال أنطونيو فرنانديز، السفير الأنجولى بالقاهرة، إنه منذ قدوم الرئيس السيسى وتوليه القيادة السياسية، ونحن نرى تغيرات سياسية جذرية فى العلاقة ما بين مصر وأنجولا، وأن القيادة السياسية بآنجولا تشعر بسعادة منذ تعزيز سبل التعاون، لأنه مدخلًا جيدًا أفضل لشراكة قوية فى عدة مستويات ما بين البلدين.
وأشار السفير الأنجولى، فى حواره الخاص مع الإعلامى أيمن صلاح، ببرنامجه أسواق وأعمال، المذاع عبر فضائية "ON Live"، إلى أنه إذا نظرت حاليًا إلى مصر تجدها دخلت بانفتاح عظيم فى عدة مجالات، موضحًا أن آنجولا، دائمًا كانت لديها رغبة عارمة بالحصول من مصر، على امتيازات ليست مجانية فى مجالات كثيرة، عن طريق تبادل العلاقات الطيبة والمصالح المشتركة بينهما وكان أهمها الملفان الاقتصادى والسياسى.
وطالب فرنانديز، القيادة السياسية المصرية بمزيد من التعاون بين البلدين، لأنه سيعد انتصارًا لمنهجية مستدامة بين الدولتين الشقيقتين، وتحويل المسار المصرى إلى القارة الأفريقية أكثر، مؤكدًا أنه سوف يساعدهم بمكافحة الفساد.
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