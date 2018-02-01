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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-2-2018 وثبات العملة السعودية

الخميس، 01 فبراير 2018 12:05 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-2-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية


كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 1-2-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 4.70 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع فى اخر تعاملات البنك الاهلى.

الريال السعودى اليوم

الريال السعودى اليوم

 

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى والذى سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر، كالتالى...

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.6999 جنيه للشراء

4.7267 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.70 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.69 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.68  جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

 

اليوم.. انعقاد منتدى الأعمال المصرى السعودى بمشاركة واسعة

 

تنطلق فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى مساء اليوم الخميس، بمشاركة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وبحضور رجال أعمال مصريين وسعوديين وأعضاء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث الفرص الاستثمارية.

 

ويشارك فى حشد من رجال الأعمال من كلتا الدولتين، وعدد من الوزراء وأعضاء الغرف التجارية.

 

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة للمملكة العربية السعودية 4309 شركات، ويبلغ التدفق فى راس المال المصدر 7 مليارات ومائتين وثمانية عشر مليون دولار، وترتيب السعودية الـ2 بين الدول المستثمرة فى مصر.

 

 

 

 

 


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